Date de sortie de l’épisode 6 de l’automne, spoilers, tamoul, hindi, regarder sur Hotstar

Les internautes recherchaient la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de l’automne, car l’épisode précédent de cette série Web passionnante était assez inattendu. Pour cette raison, tous les fans de cette série en cours sont enthousiasmés par son prochain épisode.

C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter ce guide sur la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de l’automne, où regarder cette série en ligne, ses spoilers, les langues disponibles, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. Explorons sa date de sortie sans plus tarder.

Fall est une série Web de thrillers tamouls indiens en cours qui a créé son engouement auprès du public. Cette série est disponible en plusieurs langues et son histoire est basée sur une série canadienne Vertige. Si vous ne le savez pas, Fall est un remake officiel de Vertige.

Cette série a été créée le 9 décembre 2022 et le public a aimé cette nouvelle série. Après avoir regardé son dernier épisode, ils s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 6 de l’automne. Continuez à lire cet article pour connaître la date de sortie exacte de ce nouvel épisode de Fall.

Principaux moulages de l’automne

Ce sont les principaux acteurs de cette série en cours. Il y a aussi quelques moulages de soutien.

Anjali comme Dhivya

Santhosh Prathap comme Daniel

Sastika Rajendran

Poornima Bhagyaraj en tant que mère de Dhivya

Namita Krishnamurthy comme Maya

SP Charan dans le rôle de Rohit Selvakumar

Sonia Agarwal comme Malar

Thalaivasal Vijay en tant que père de Dhivya

Raj Mohan comme Thirukumaran

Date de sortie de l’épisode 6 de l’automne

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de l’automne, elle est prévue pour ce vendredi. En fait, les nouveaux épisodes de la saison en cours de Fall sortent tous les vendredis. Cela signifie que le sixième épisode sera diffusé le 23 décembre 2022. Marquez la date dans votre calendrier pour ne pas le manquer.

Combien d’épisodes y aura-t-il à l’automne ?

La première saison de cette série sera composée de six épisodes. Cela signifie que vous pourrez regarder sa finale de la saison ce vendredi. Pour l’instant, la série n’est pas renouvelée pour sa prochaine saison. Nous vous tiendrons au courant une fois qu’il sera officiellement renouvelé.

Où regarder l’automne ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit d’une série Hotstar Special. Pour cette raison, vous aurez besoin d’un abonnement actif à Hotstar si vous souhaitez profiter de cette série. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région. Alors, vérifiez-le une fois.

Langues dans lesquelles vous pouvez regarder Fall

Cette série est disponible en sept langues. Vous pouvez opter pour les audios en hindi, marathi, bengali, tamoul, télougou, kannada et malyalam. Le sous-titre anglais est également disponible. Pour cette raison, vous pourrez facilement profiter de cette série si vous ne connaissez aucune des langues ci-dessus.

Liste de tous les épisodes d’automne

Voici la liste de tous les épisodes de la saison en cours de Fall. Nous apporterons plus d’épisodes à la liste bientôt.

Plongé dans les ténèbres Se réveiller de l’abîme Toile de mensonges Ce qui se trouve en dessous Proie dans l’ombre À déterminer

Le nom du dernier épisode sera mis à jour une fois qu’il sera officiellement révélé.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de l’automne, aux plateformes de streaming en ligne pour profiter de cette émission, à son nombre total d’épisodes, aux spoilers et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant cette série télévisée, vous pouvez déposer un commentaire ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

