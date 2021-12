Date de sortie de l’épisode 6 de Dexter New Blood, spoilers, Heure au Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Inde

Aujourd’hui, nous partageons la date de sortie de l’épisode 6 de Dexter New Blood, les spoilers, l’heure au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Inde et toutes les autres choses dans cet article. Il vous suffit de lire cet article jusqu’à la fin pour connaître l’épisode 6 de Dexter sang neuf. Nous avons rassemblé toutes ces informations à travers quelques articles sur Internet.

Date de sortie de l’épisode 6 de sang neuf de Dexter :

Dexter sang neuf, l’épisode 6 « Too Many Tuna Sandwiches » sortira sur Showtime le dimanche 12 décembre à 21h00 HE. L’application et le site Web publient également de nouveaux épisodes à minuit le jour même. Vous devriez y rester et attendre la sortie.

Dexter Nouveau sang épisode 6 Aperçu :

Plus tôt cette semaine, Showtime a publié l’aperçu officiel de l’épisode 6 du nouveau sang de Dexter, et le synopsis a confirmé la décision d’Angela de confronter Dexter à propos de ce qu’elle a découvert. Mais Angela ne sait toujours rien de son instinct de tueur simplement parce que « Jim » est Dexter. L’histoire de Dexter peut être racontée de différentes manières.

D’après le synopsis, il semble que Dexter ne sache pas comment Angela a découvert la vérité, c’est pourquoi il part à la recherche du coupable. Finalement, sa piste mènera Dexter à Harrison, mais en chemin, il découvre qu’il n’est pas le seul tueur en série qui se cache à Iron Lake.

Angela découvre la véritable identité de Dexter dans l’épisode 6 de Dexter : New Blood, le laissant plus exposé que jamais. Une fois que la vérité sur l’identité de Dexter a été révélée, l’histoire avance de plus en plus vite. Il y a beaucoup à faire sur les quatre derniers épisodes de la renaissance de Dexter avec Angela apprenant que Jim Lindsay n’est pas réel, Kurt confirmant son statut de tueur masqué et Harrison faisant face à une panne.

À plus d’un titre, le voyage d’Angela à New York a été un succès. En plus de découvrir que Kurt avait menti à propos de Matt qui traînait dans un hôtel, le retour d’Angel Batista l’a alertée que quelque chose n’allait pas avec son petit ami. Ses craintes ont été confirmées plus tard après qu’Audrey a partagé avec sa mère ce que Harrison a dit avant de faire une surdose.

Où regarder Dexter New Blood Episode 6 en ligne ?

Tous ceux qui veulent regarder Dexter New Blood Episode 6 devraient lire ceci. Vous devrez vous connecter à Showtime à la date et à l’heure mentionnées ci-dessus. Et les téléspectateurs qui ont des détails d’abonnement ne peuvent regarder le deuxième épisode que sur l’application ou le site officiel de Showtime. Vous pouvez le regarder à tout moment après sa sortie.

Vous pouvez également regarder cette série sur d’autres plateformes telles que Spectrum, Fubo TV, Hulu+ Live TV, Sling TV, DirecTV et YouTube TV. L’épisode 6 de « Dexter: New Blood » peut être regardé sur Amazon Prime Video en ajoutant Showtime à l’abonnement. L’émission peut également être visionnée sur Crave pour le public canadien.

Dexter New Blood Épisode 6 Spoilers

Ayant appris la véritable identité de Dexter, Angela l’affrontera dans l’épisode 6, « Trop de sandwichs au thon ». Il sera crucial pour Dexter d’y naviguer prudemment ; un faux mouvement conduira à plus de révélations sur son passé. En apprenant sa rencontre avec Angel Batista, Dexter se demandera comment elle a réussi à le comprendre si vite.

À Iron Lake, il y a probablement une autre personne qui sait que Dexter est un tueur en série, mais c’est très probablement Kurt. C’est peut-être pour cela que Matt est toujours en vie pour Kurt. Peut-être qu’il veut venger la mort de son fils en se vengeant de Dexter. Au cas où Dexter découvrirait qu’il y a un autre prédateur à Iron Lake à ses côtés, il devra d’abord protéger son fils. Kurt semble avoir charmé le garçon, donc cela pourrait poser quelques problèmes. Il y aura des changements dans leur relation, pour le meilleur ou pour le pire, lorsque Delter et Harrison suivront une thérapie ensemble.

