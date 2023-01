Date de sortie de « Junji Ito Maniac : Contes japonais du macabre » et comment regarder la série

Les fans d’anime et d’horreur ont déjà une nouvelle raison de célébrer et de préparer leur télévision. La série « Junji Ito Maniac : Contes japonais du macabre » Il est sur le point de sortir et promet d’être l’une des meilleures productions animées du continent asiatique.

La série télévisée adaptera un total de 20 histoires qui ont été vues dans le manga original, ce qui a excité beaucoup de ceux qui ont lu ces bandes dessinées, car ces histoires sont devenues l’une des préférées de la communauté.

Comme on s’en souviendra, ce n’est pas la première fois que le manga de « Junji Ito Fou» a une représentation à la télévision, puisqu’un DVD avec quelques adaptations de l’histoire est sorti en 2018.

« Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre » se prépare à sortir sur les écrans du monde entier (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « JUNJI ITO MANIAC : HISTOIRES JAPONAISES DU MACABRE » ?

Si vous faites partie des personnes qui ne veulent manquer aucun détail de ce nouvel anime, vous aimerez sûrement savoir que le moyen de ne pas manquer tous les chapitres de cette nouvelle série est plus que simple.

L’anime est une production exclusive de Netflix, donc tout ce dont vous avez besoin cette fois est un abonnement actif à la plateforme de streaming.

BANDE-ANNONCE POUR « JUNJI ITO MANIAC: JAPANESE TALE OF THE MACABRE »

Découvrez la bande-annonce de « Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre » publiée par Netflix.

DATE DE SORTIE DE « JUNJI ITO MANIAC : HISTOIRES JAPONAISES DU MACABRE »

La société américaine Netflix, après tout le processus de production de l’anime, a déterminé que la date de sortie de cette nouvelle série était le jeudi 19 janvier 2023, date à laquelle des milliers de fans sont devenus enceintes.

À quelle heure est la première ?