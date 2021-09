Date de sortie de Dr. Stone, spoilers et tout ce que vous devez savoir !!

Quand sortira la saison 3 de Dr. Stone ? Cette série animée est l’un des programmes les plus attendus de Netflix. Cette série animée de science-fiction a été produite par Riichiro Inagaki. Le programme a été diffusé pendant deux saisons, du 5 juillet 2019 au 25 mars 2021, avec la première saison composée de 24 épisodes et la deuxième saison composée de seulement 11 épisodes.

Dr. Stone a eu une bonne réaction du public lorsque la saison 2 s’est terminée il y a quelques mois, et les nombreux fans attendent déjà avec impatience des mises à jour et une date de sortie pour Dr. Stone Saison 3. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter puisque nous ‘ Je couvrirai toutes ces choses dans cet article sur la troisième saison.

L’histoire tourne autour d’un petit garçon qui s’est réveillé d’un coma vieux de 4 000 ans. Future 5738 AD est le cadre de ce récit d’aventure. Chaque être vivant sur la planète a été rendu inerte par une lumière énigmatique. Le jeune scientifique Senku, quant à lui, s’est réveillé après une longue sieste et a maintenant pour mission de ramener à la vie les 7 milliards d’habitants de la planète.

De plus, il découvre ce qui se passe avec la lumière de pétrification. Nous avons tous été déçus de l’annulation de la série après la finale de la saison 2 car nous étions impatients de voir plus de ce drame plein de suspense. En conséquence, nous attendons avec impatience la sortie de Dr. Stone Saison 3.

Que s’est-il passé jusqu’à présent chez Dr Stone ?

Une vie étrange provoque la pétrification de la terre 3700 ans dans le futur, date à laquelle l’anime se déroule. Cependant, Senku Ishigami, un prodige de 15 ans, s’est finalement réveillé de son long sommeil et a commencé à faire des recherches sur la pétrification. l’acide nitrique a réveillé son ami le plus proche Taiju six mois après sa propre résurgence.

Ils ont approfondi leurs études sur la pétrification et ont mis au point un produit chimique contenant de l’acide nitrique qui pourrait facilement réanimer n’importe qui. Tsukasa Shishio, un artiste martial bien connu du lycée, et Yuzuriha Ogawa, le béguin et camarade de classe de Taiju, sont rapidement ramenés à la vie par le couple. Après cela, les quatre s’unissent pour aider à restaurer la vie des autres. Tsukasa, en revanche, expose rapidement sa véritable philosophie, ne ressuscitant que les jeunes.

Le retour du Dr Stone, saison 3

L’annonce d’une troisième saison est intervenue peu de temps après la fin de la deuxième. La saison 3 de Dr. Stone pourrait sortir à l’été 2022. Nous avons vu Senku plonger Tsukasa dans un sommeil cryogénique à la fin de la saison deux jusqu’à ce qu’il puisse trouver un moyen de le guérir.

Par ailleurs, le jeune scientifique informe ses collègues de son prochain voyage en Amérique du Sud. Parce que Byakuya, le père de Senku, a découvert lors de la première saison que la pétrification était originaire d’Amérique du Sud, c’est une révélation importante.

