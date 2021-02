Dashboard Confessional annonce la diffusion de la Saint-Valentin

À tous ceux qui n’ont pas encore de projets pour le 14 février, qu’ils passent cette journée seuls ou accompagnés, le groupe de rock alternatif Tableau de bord Confessionnal a annoncé une émission spéciale pour la « Journée de l’amour et de l’amitié » sous le titre de « Coeurs et amants solitaires».

Cette présentation a été filmée dans l’église Renaissance au bord de la rivière dans la ville de Nashville, Tennessee en haute définition et au format 4K, étant la première présentation du chanteur et chef du groupe Chris Carrabba depuis qu’il a eu un accident de moto à l’été 2020.

« Je ne peux pas expliquer ce que j’ai ressenti de retourner dans la même pièce avec mes camarades de groupe et de jouer à nouveau », a déclaré Carrabba dans un communiqué. « Cette année a été difficile pour nous tous et nous nous sommes ratés plus que jamais. »

Je sais que nous ne pouvons pas être ensemble tant que tout le monde ne peut pas le faire en toute sécurité, mais cela me manque d’entendre leur voix et de voir leurs visages. Je serai très heureux de vous voir.

Les billets pour l’émission sont déjà disponibles sur le site officiel du groupe, le même espace où il peut être vu. Le prix du billet comprend également la possibilité de rejouer l’émission dans les 48 heures suivant l’émission.

Le groupe a prévu de faire une tournée spéciale pour le 20e anniversaire de sa formation. Ces plans, comme des centaines d’autres artistes et groupes à travers le monde, ont été suspendus indéfiniment face à la pandémie. Carrabba partagerait également quelques mots sur sa vie après l’accident de l’année dernière.

«J’ai eu beaucoup de gentillesse de la part des gens que je connais et des gens que je ne connais pas. La gentillesse reçue de mes amis, de ma famille et de parfaits inconnus était incroyable. Au cours des 20 dernières années, ils m’ont tellement donné et je leur en suis reconnaissant. Malgré des blessures graves, il a été révélé que celles-ci ne mettaient pas sa vie en danger.

Au cours de l’année écoulée, Tableau de bord Confessionnal entrerait dans les tendances après avoir publié sa propre version de « Cercles« , Chanson à succès 2019 de »Le saignement d’Hollywood”, Troisième album studio de Post Malone.