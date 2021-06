Dark Vador aura-t-il sa propre série sur Disney+ ?

Hayden Christensen a donné vie à Anakin Skywalker dans les préquelles de Guerres des étoiles. Plus précisément dans L’attaque des clones et la vengeance des Sith. L’acteur a décrit avec précision la chute du Jedi à Côté Obscur de la Force et comment il a fini par devenir le Seigneur Sith, Dark Vador. L’histoire du personnage semblait terminée, mais l’achat de Lucasfilm par Disney a donné vie à de nombreux nouveaux projets au sein de la franchise.

Dans ce contexte, Dark Vador a déjà été vu dans le film Rogue One, et il est prévu que Hayden Christensen ramener le seigneur des ténèbres à la vie pendant les événements de la mini-série Obi Wan Kenobi, qui suivra les traces du Maître Jedi en exil sur Tatooine.

La série Dark Vador arrive-t-elle ?







Des informations provenant de Giant Freakin Robot indiquent qu’ils envisageraient de produire une série avec Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Il n’y a toujours pas de détails sur le contenu de l’émission, mais les alternatives excitent les fans de la saga. Vader traquera-t-il les Jedi qui ont survécu à l’Ordre 66 ? C’est une grande possibilité!

La vérité est que grâce à tout le contenu officiel de la franchise, la vie des Sith est connue de l’enfance jusqu’à sa mort. La période la moins explorée de Vador est peut-être ses années de service à Palpatine et l’Empire. Une série en Disney+ pourrait illuminer ces moments de la vie du seigneur des ténèbres.

Disney+ a présenté le succès Le Mandalorien qui raconte l’histoire du chasseur de primes Mando et devrait présenter Obi Wan Kenobi Oui Le livre de Boba Fett. Il est clair que la plateforme veut exploiter les personnages les plus populaires de Star Wars et Dark Vador c’est le numéro un. Pourquoi n’aurait-il pas sa propre série ?

