Daredevil Star craint que les rumeurs de Spider-Man puissent ruiner sa chance au retour du MCU

casse-cou La star Charlie Cox continue de nier son implication dans tout autre projet Marvel et craint maintenant que toutes ces rumeurs en cours puissent affecter son retour potentiel à l’avenir. L’acteur, dont la représentation de The Man Without Fear sur Netflix a été si bien accueillie que les fans ont pleuré pour qu’il revienne depuis l’annulation, a de nouveau dû repousser les spéculations selon lesquelles il reprendrait le rôle dans la prochaine suite de MCU. Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

J’ai parlé avec l’acteur Charlie Cox de son nouveau drame policier particulièrement captivant et émouvant « Kin » et du passé et de l’avenir potentiel de Daredevil : Histoire complète : https://t.co/FzseAY96mZpic.twitter.com/M8nNLycgKF – Scott King (@ScottKingMedia) 21 septembre 2021

« Ma réponse est ‘Pas de commentaire.’ Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais vraiment pas. »

Alors que Charlie Cox s’est sans aucun doute habitué à nier son implication dans le film ou dans tout autre projet de la franchise Marvel Cinematic Universe, l’acteur craint maintenant que les questions et les rumeurs constantes puissent nuire à ses chances de revenir, si cela devait être Le plan de Marvel.

« De plus, s’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances parce que les gens haut placés chez Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou entendent ce que je dis et peut-être que cela influence . Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je me sens très, très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix sur le désir que je revienne. «

Assez de temps s’est maintenant écoulé pour que les droits sur les propriétés de Marvel Netflix telles que Daredevil et Jessica Jones sont revenus à Marvel Studios, des rumeurs se répandant rapidement selon lesquelles Charlie Cox reviendrait en tant que Matt Murdock, Daredevil ou les deux dans les futures aventures de Peter Parker, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Des rapports ont même affirmé que Cox avait été aperçu sur le plateau et avait filmé pendant une courte période sur le projet, beaucoup s’attendant toujours à ce que Peter Parker ait besoin de l’aide juridique de Matt Murdock. Cette spéculation galopante a été ravivée récemment grâce au Celebrity Fan Fest de San Antonio révélant que le casse-cou la star avait annulé une prochaine apparition à la convention en raison d’un changement de « programme de tournage de dernière minute », à une époque où Spider-Man : Pas de chemin à la maison aurait subi de nouvelles prises de vue.

L’idée de Matt Murdock apparaissant dans No Way Home a été encore alimentée par la récente bande-annonce, beaucoup pensant qu’une mystérieuse paire d’avant-bras appartenait à Cox. Cela a depuis été réfuté, l’acteur présentant récemment la logistique comme preuve qu’il n’est pas dans le film. « Il y avait un fan dans l’équipe Kin », a déclaré Cox, faisant référence à sa nouvelle série AMC. « Je suis venu travailler un jour, et la rumeur a couru que je tournais à Atlanta, et il m’a demandé comme si c’était une question sensée, et j’étais comme, ‘J’ai été ici tous les jours avec toi, sur le plateau ‘ mais je pense qu’il avait tellement d’espoir qu’il se disait toujours : ‘Est-ce vrai ?’ ; J’ai dû lui dire : ‘Comment serait-ce vrai ?’ »

De toute évidence, l’acteur adorerait redevenir le justicier de Marvel, et il serait douloureusement ironique si les demandes passionnées des fans amenaient Marvel à s’éloigner de tout projet de ramener Cox. Alors, peut-être que nous devrions tous arrêter d’en parler pendant un moment, en commençant… maintenant. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Forbes.

