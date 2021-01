Daredevil Star Charlie Cox aurait terminé le tournage de Spider-Man 3

Avec des rumeurs sur son implication potentielle sur Internet depuis des mois, il est maintenant rapporté que Daredevil star Charlie Cox est sur le plateau depuis Spider-Man 3 — et il est déjà filmé. Selon un nouveau rapport de ComicBook.com, le point de vente peut « confirmer » que Cox est déjà venu et est allé sur le plateau pour filmer son apparition. Pour le moment, personne chez Marvel ou Sony n’a encore officiellement confirmé la nouvelle.

Selon le rapport, Charlie Cox devrait jouer Matt Murdock dans Spider-Man 3, mais on ne sait toujours pas s’il jouera le même Matt Murdock il a dépeint pendant trois saisons sur Daredevil, ou s’il jouera une version non liée et redémarrée du personnage introduit dans le MCU via le multi-verset. En tout cas, un tel camée serait très excitant pour Daredevil les fans qui ont maintenant passé des années à réclamer le retour du personnage, surtout si cela conduit à une renaissance de la série télévisée.

De même, les fans de Daredevil ont également appelé Vincent D’Onofrio à apparaître comme Kingpin si Cox revenait en tant que Matt Murdock. La performance de D’Onofrio en tant que Wilson « Kingpin » Fisk dans la série Netflix a été accueillie avec les éloges des téléspectateurs et des critiques, et l’acteur a clairement indiqué qu’il serait prêt à reprendre le rôle si l’occasion se présentait. . Bien que ComicBook.com rapporte l’implication de Cox, rien n’indique pour le moment que D’Onofrio apparaîtra dans le film.

Ce rapport fait également suite à des taquineries récentes du patron de Marvel, Kevin Feige, selon lesquelles les super-héros des émissions Netflix de Marvel pourraient être en route vers le MCU. Dans une interview, Feige a déclaré que Matt Murdock, Luke Cage, Jessica Jones et les autres personnages de ces émissions sont « sur le plateau » aux studios Marvel, suggérant qu’ils pourraient potentiellement être ramenés à tout moment. Interrogé spécifiquement sur le retour potentiel de Cox en tant que Daredevil dans une autre interview, Feige a dit timidement: « Nous verrons. »

Il a également été dit que l’ancien Homme araignée les acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfield seront de retour pour reprendre leurs rôles, apparaissant dans Spider-Man 3 en tant que Spider-Men alternatif à travers le multivers d’action en direct du MCU. Cela n’a pas été confirmé pour le moment, mais les amener tous les deux semble plausible, compte tenu de ce que nous savons maintenant sur le casting. Alfred Molina, qui a partagé la vedette avec Maguire dans Spider-Man 2, sera de retour en tant que Docteur Octopus, tandis que Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro de Garfield’s L’incroyable Spider-Man 2. Pourquoi faire venir ces méchants sans leurs Spideys respectifs?

Spider-Man 3, qui n’est pas encore officiellement intitulé, est réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers. Situé dans le MCU, il ramène Tom Holland dans le rôle de Peter Parker avec les stars de la franchise de retour Zendaya, Marisa Tomei et Jacob Batalon. Benedict Cumberbatch apparaîtra également en tant que Docteur Strange avant de jouer dans sa propre suite à venir, Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui est réalisé par l’original Homme araignée réalisateur de film Sam Raimi. Spider-Man 3 sortira le 17 décembre 2021, avec Docteur Strange 2 sortira en salles le 25 mars 2022. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Daredevil