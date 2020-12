Daredevil Rights revient officiellement aux studios Marvel

C’est officiel, les droits du justicier bien-aimé, Daredevil, sont maintenant de retour entre les mains de Marvel après l’expiration du moratoire de longue date, et les fans ont maintenant afflué vers les médias sociaux dans l’espoir de convaincre le studio de renouveler l’adaptation de Netflix pour une quatrième saison. Le film Netflix et les droits de télévision sur Daredevil est revenu à Marvel il y a quelques jours, et depuis lors, une campagne a été lancée pour poursuivre les aventures de The Man Without Fear dans le MCU soit sur grand écran soit sur Disney +.

En raison de l’accord de Marvel avec le géant du streaming, le studio n’a pas été en mesure d’inclure Daredevil dans l’une de leurs émissions ou films récents. Avec les droits maintenant de retour chez Marvel après une suspension de deux ans qui était requise après l’annulation de l’émission, Matt Murdock et son violent alter ego peuvent désormais rejoindre le reste du MCU à l’écran, les fans espérant simplement continuer la série déjà établie. dans toute sa perfection …

Netflix a quitté le casting de Daredevil de Marvel et le public a déçu quand il a été annoncé que le service de streaming avait décidé de ne pas continuer l’émission phare pour une quatrième série. Après trois saisons très bien accueillies, Daredevil s’est terminé avec notre héros Matt Murdock battant son ennemi Wilson Fisk AKA The Kingpin et acceptant de travailler à nouveau aux côtés de ses amis Foggy et Karen. Le dernier coup jette les bases du prochain exploit du héros Marvel, révélant que le supervillain nouvellement introduit Bullseye est vivant et prêt à faire des ravages à nouveau. De toute évidence, il y a beaucoup plus d’histoire à raconter, la série étant maintenant considérée par beaucoup comme l’une des meilleures adaptations de bande dessinée jamais réalisées.

Bien que la campagne puisse sembler théorique à certains, beaucoup Daredevil les fans ont noté que ce ne serait pas la première fois qu’un spectacle était ramené après l’annulation.

Young Justice l’a fait. S’ils peuvent revenir de l’annulation … Daredevil aussi#SaveDaredevilpic.twitter.com/SvTE5iEceo – RT l Sithpost ❄️ (@TheRuleOfTwo) 29 novembre 2020

À tout le moins, le public de Netflix appelle Charlie Cox et Vincent D’Onofrio à revenir respectivement en tant que Daredevil et Kingpin. Alors que ce dernier a fait campagne pour le retour de l’émission, approuvant même personnellement la campagne #SaveDaredevil et exhortant les fans à signer la pétition, Cox a été un peu moins optimiste quant au retour de Daredevil en disant: « Je ne ressens pas ça, non. Et, je ne sais pas pourquoi je ne ressens pas ça », a déclaré l’acteur précédemment. « Mais, on ne m’a donné aucune raison de croire cela. Et, d’un point de vue cynique, j’ai juste l’impression que j’essaye peut-être de me protéger, parce que je n’aimerais rien de plus que de le refaire . «

Pourtant, la campagne a au moins permis à Cox de revêtir à nouveau le Daredevil masque.

D’Onofrio, quant à lui, a également récemment répondu aux rumeurs de son retour potentiel, affirmant qu’il ne sait toujours pas si sa version du méchant de la bande dessinée The Kingpin sera un jour ramenée, mais l’acteur continue d’espérer qu’il le lancera à nouveau. sur ce costume blanc impeccable. « Vous sous-estimez le Fisk de @ marvel. Ne sous-estimez jamais aucun méchant motivé par sa vie intérieure … vous savez qu’au fond de votre cœur tout peut arriver, » dit-il.

Mais, la question demeure, que devrait faire Marvel avec les personnages maintenant qu’ils peuvent les plier dans le MCU plus large? S’ils continuent la série Netflix sur Disney +, apportez Cox et le reste de la Daredevil équipage pour des escapades sur grand écran, ou une refonte complète? Pour l’instant, les trois saisons de Daredevil sont disponibles pour diffuser sur Netflix. Si vous souhaitez aider la cause; la campagne est menée sous le hashtag #SaveDaredevil avec le site officiel trouvé à Save Daredevil.com.

On nous a dit que Young Justice ne reviendrait jamais. On nous a dit que The Clone Wars ne reviendrait pas. Mais ils sont tous revenus après l’annulation. Qu’est-ce qui nous empêche de croire que Daredevil peut revenir #SaveDaredevilpic.twitter.com/6c1efymiJj – ????????. ??????????????????????? #SaveDaredevil (@Drr_Sizzle) 29 novembre 2020

Charlie Cox comme Matt est là-haut avec Reeve comme Clark pour moi.

Son Daredevil pourrait être ma performance préférée dans le genre. #SaveDaredevilpic.twitter.com/hadEEyW5n8 – HiTop Alex (@HiTopFilms) 29 novembre 2020

