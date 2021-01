Daredevil, Punisher et les défenseurs de Netflix font partie du conseil d’administration de Marvel, déclare Kevin Feige

Tout en faisant les tournées promotionnelles pour les prochaines séries Disney + Marvel, WandaVision, Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est bombardé de questions sur la question de savoir si le public verra jamais Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Poing de fer, et Le punisseur rejoignez le MCU. Eh bien, bien qu’il soit plutôt prudent au début, Feige s’use progressivement et a maintenant fourni la mise à jour la plus prometteuse à ce jour.

« Tout est sur le tableau. C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissaient et disparaissaient et allaient et venaient. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs de ces séries. »

Cela ressemble beaucoup à un tableau d’affichage quelque part dans le QG de Marvel couvert d’images de Daredevil et le gang, avec un réseau de lignes faites de fil, planifiant quand et comment les introduire dans l’univers cinématographique Marvel à un moment donné. Étant donné que Kevin Feige a récemment révélé que la franchise était prévue pour «environ 5 à 6 ans», il n’est pas trop surprenant d’apprendre que Les défenseurs prendra en compte éventuellement.

Alors que les séries respectives Netflix Marvel ont été pour la plupart un grand succès, le géant du streaming a annulé Daredevil, Luke Cage, et Poing de fer fin 2018, avant la suppression Jessica Jones et Le punisseur l’année suivante. De nombreux fans espéraient que cela entraînerait leur renaissance immédiate sur Disney +, mais si les droits sur les personnages revenaient à Marvel, les obligations contractuelles entre eux et le service de streaming signifiaient qu’ils ne pouvaient pas être revisités pendant un certain temps.

Les goûts de Daredevil, Le punisseur et le reste de Les défenseurs Tous restent des produits de base Marvel extrêmement populaires, mais ont malheureusement été pris au piège dans les limbes grâce aux relations entre Marvel et le service de streaming. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune nouvelle de leur retour, c’est loin d’être la première fois que Feige est invité à résoudre le problème. « Eh bien, vous avez certainement vu ce que nous avons annoncé au Comic-Con il y a un an et demi et lors de la Journée des investisseurs de Disney il y a quelques semaines, c’est donc notre objectif », a récemment déclaré Feige lorsqu’on lui a demandé si nous verrions un jour les personnages revenir. « Mais je suis à Marvel depuis assez longtemps pour ne jamais rien dire. »

Feige a même répondu quelque peu vaguement mais positivement à l’idée de Charlie Cox reprenant le rôle de Daredevil avec un séduisant «nous verrons».

Quant à Cox lui-même, il n’a pas retenu son souffle quand il s’agit de se réhabiller en The Man Without Fear, même s’il adorerait le faire. « Écoutez, j’ai passé un bon moment. Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu jouer ce personnage aussi longtemps que je l’ai fait. Bien sûr, j’aimerais continuer. J’adorerais être impliqué avec ça », a déclaré Cox l’année dernière de jouer le rôle. «En tant que fan des films Marvel, j’ai adoré les petits trucs où ils apparaissent ici et là, mais comme nous étions sur Netflix, nous n’avons pas pu faire autant pour des raisons juridiques, je ne sais pas pourquoi, » il ajouta. «Mais j’adore l’idée que Jessica et Matt se présentent en arrière-plan ou que Matt en tant qu’avocat conseille Peter Parker. Ce serait vraiment, vraiment cool.

Pour l’instant, il y a beaucoup de matériel Marvel pour être enthousiasmé par la sortie imminente de WandaVision, ainsi que de nombreuses autres séries Disney + telles que Loki, She-Hulk, Le faucon et le soldat de l’hiver, et Oeil de faucon. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

