Daredevil ne deviendra pas un personnage de Slapstick Marvel, assure Charlie Cox

Il a maintenant été confirmé que Charlie Cox reviendra dans Daredevil : né de nouveau, avec l’acteur et le personnage prêts à rejoindre pleinement le MCU. La nouvelle a laissé certains fans inquiets de la façon dont le personnage sera représenté, beaucoup craignant que L’homme sans peur ne devienne beaucoup trop comique. Eh bien, parler avec VariétéCharlie Cox a assuré aux fans que Daredevil ne deviendrait pas slapstick … bien qu’il puisse y avoir beaucoup plus de légèreté.





« Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Pas au cours de toute notre saison. Pas avec ce personnage. Je ne pense pas que ce soit nécessairement assez véridique pour que cela fonctionne vraiment. »

Apparaissant à J23, Cox a déclaré que Daredevil : né de nouveau ne suivra pas la voie de la sitcom de She-Hulk : avocate. L’acteur a laissé entendre que le redémarrage en douceur de la série Disney + conserverait une partie de la même obscurité que l’émission Netflix, tout en ajoutant qu’il y avait encore de la place pour quelques rires.

« Il y a beaucoup de bandes dessinées, des bandes dessinées Daredevil, il y a beaucoup de séries où il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté. Il y a du plaisir. Et je pense qu’avec 18 épisodes, vous avez le temps de faire un peu des deux. »

Les fans de Marvel auront droit à un peu plus Casse-cou action sur un ton plus léger She-Hulk : avocate, qui trouve Charlie Cox reprenant le rôle de Matt Murdock et rejoignant ainsi l’univers cinématographique Marvel. Bien que nous ne sachions pas encore à quel point le rôle de Cox dans She-Hulk : avocate sera, nous savons qu’il enfilera un costume rouge et jaune tout en travaillant aux côtés de She-Hulk pour résoudre une affaire.





Daredevil : né de nouveau Sera un redémarrage plutôt qu’une quatrième saison

Suite à son apparition dans She-Hulk : avocateainsi qu’une performance attendue dans la série Disney+ Écho, Charlie Cox prendra la tête de sa propre série Disney+. Titré Daredevil : né de nouveau, l’acteur a révélé plusieurs nouveaux détails concernant la série, notamment qu’il s’agira de quelque chose de nouveau plutôt que d’une saison 4 de la très appréciée série Netflix. « C’est une saison 1, ce n’est pas une saison 4, donc c’est une toute nouvelle chose », a expliqué Cox à D23 Expo. « Ce qui, je pense, est la voie à suivre. Si vous devez le refaire, faites-le différemment. »

Cox a également expliqué la signification du titre, révélant que cela ne signifie pas que Daredevil : né de nouveau adaptera l’arc narratif de la bande dessinée de 1986 de Frank Miller et David Mazzucchelli. « Je ne pense pas que cela signifie que nous allons raconter l’histoire de Frank Miller de Born Again dans les bandes dessinées », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que cela signifie cela. Je pense que c’est – vous savez que nous avons fait le [Netflix] spectacle, il s’est terminé, les années ont passé, et nous faisons un autre spectacle. C’est un titre parfait.

Daredevil : né de nouveau se composera de 18 épisodes, bien plus que les séries Netflix ou Disney + ne sont habituellement données, Charlie Cox espérant jouer un rôle majeur dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir. « Je le vois comme un membre clé des Avengers, impératif pour tout ce qu’ils font », a déclaré l’acteur lorsqu’on lui a demandé si le justicier de la rue se battrait un jour aux côtés de Spider-Man, du docteur Strange et du reste des Avengers.

Daredevil : né de nouveau devrait sortir au printemps 2024.