Danse dans la cuisine de Hamburrrguesa

Bioveillance Eau de Parfum 'Danser dans la Nature' Roll-on de Voyage 10ml

Bioveillance Eau de Parfum 'Danser dans la Nature' Roll-on de Voyage 10ml est une eau de parfum légèrement zesté, floral et aromatique Cette eau de parfum laissera votre esprit ouvert à la rêverie. La fragrance est à la fois enveloppante, gourmande et reflet des herbes sauvages. Elle exprime toute la vigueur de la montagne éternelle, de la garrigue indomptée et de la force paisible de la nature. Son parfum lumineux, solaire, réconfortant viendra ralentir le temps et vous envouter. Son format de poche, vous permettra de l'avoir tout le temps sur vous et de ne jamais l'oublier.