Dans moins d’un mois, nous pourrons voir Age of Empires: Fan Preview

Dans moins d’un mois, nous pourrons voir le premier gameplay du jeu. Tout cela grâce à l’événement Age of Empires: Fan Preview.

Amateurs de stratégie en temps réel, il y avait aujourd’hui une bonne nouvelle pour tout le monde. L’équipe d’Age of Empires a récemment annoncé l’événement Age of Empires: Fan Preview. Et comme son nom l’indique, nous pouvons y voir des choses de toute la franchise qui sont encore à venir.

Le blog officiel Xbox confirme que ce sera le 10 avril, à partir de 18h00, heure de la péninsule espagnole, et durera environ une demi-heure. Nous pouvons le suivre à travers diverses sources. Et parmi eux, il y aura le site officiel, AgeofEmpires.com, la chaîne Twitch, la chaîne Facebook Live et la chaîne YouTube Xbox elle-même.

Cet événement comprendra des informations sur l’ensemble de la franchise. D’accord, il n’y a que 3 jeux sortis et un à sortir. Mais bon, il y en a déjà plusieurs. L’une des choses les plus attendues sont celles liées au nouvel Age of Empires IV. Celui-ci, qui n’a pas été vu depuis XO19, va montrer son premier gameplay et aussi les civilisations qui le composeront. Ou au moins quelques-uns.

Mais ce ne sera pas le seul jeu à être présent. Au cours de ces trente minutes de discussions et de gameplay, nous verrons plus de nouvelles versions de l’édition définitive d’Age of Empires II et d’Age of Empires III. Qui peut être? Eh bien, des correctifs, de nouvelles civilisations ou de nouveaux modes de jeu.

Ainsi, le festival d’événements, de streams, de publicités et autres se poursuivra sans s’arrêter. Du moins pour le moment. Nous avons récemment eu la bienvenue Bethesda dans la famille Microsoft et bientôt nous aurons les cadeaux Square Enix et un jeu! Jouer! Jouer! de Sony. Alors, n’arrêtez pas la fête, coupable. Nous voulons en savoir plus sur tout.