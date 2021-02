Dans les dérives et les powerlides. La nouvelle BMW M3 s’exhibe dans le manteau de neige de Jarama

Proposée avec une chute pour ce type d’aventures, la nouvelle BMW M3 a profité des jours de neige dans le pays voisin, pour se consacrer à l’une des choses qu’elle aime le plus faire – les dérives! Et la vérité est que, surtout sur une piste vide mais recouverte d’une cape blanche, le plaisir ne manquait pas!

Avec Madrid sous des températures glaciales et beaucoup de neige, le tout d’une ampleur inédite depuis six mois, BMW n’a pas perdu de temps pour donner la liberté à la séquence la plus irrévérencieuse de la nouvelle M3, la libérant, lui et sa nouvelle et imposante double jante. grill, sur la piste Jarama, située au nord de la capitale espagnole.

Capturée en vidéo, que la marque munichoise a décidé de nommer «Adrenaline Pura», l ‘«exposition», d’une minute environ, montre donc l’emblématique berline, dans sa version la plus sportive, Compétition, «Balayer» la neige- piste couverte, en pur les dérives et toboggans.

Conduite par un pilote professionnel, la BMW M3 Competition, revêtue d’une couleur verte non moins frappante, ne cache pas sa vocation innée de plaisir, traversant la piste de manière maîtrisée et parfaite, faisant entendre sa voix passionnée. la vidéo annonçait, dès le début: « la puissance est capable de tout surmonter … même la plus grande chute de neige du siècle ».

Ou, du moins, lorsqu’il est appliqué à la nouvelle M3!…

