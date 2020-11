Dans les 90 jours suivant un test positif au COVID-19, une personne a un risque élevé de développer une maladie mentale: Oxford

Les chercheurs ont également constaté qu’il y avait un risque plus élevé de démence chez ceux qui se remettaient du virus.

L’anxiété fait partie de la vie, mais ne devrait pas prendre le dessus sur votre vie. Crédit d’image: fizkes / Shutterstock.com

Alors que les symptômes physiques et les effets secondaires du COVID-19 ont fait l’objet de nombreuses recherches et ont fait l’objet de rapports, il n’y a pas eu beaucoup d’études qui parlent des effets mentaux de ce virus. Une nouvelle étude d’Oxford a révélé que dans les trois mois après qu’une personne a été testée positive au COVID-19 , ils ont un risque plus élevé de développer une sorte de maladie mentale.

Cette étude parle également de ces personnes qui ont un trouble psychiatrique préexistant, elles ont 65% plus de chances de contracter et d’être testées positives pour le COVID-19 .

Des chercheurs de l’Université d’Oxford, du Département de psychiatrie et du NIHR Oxford Health Biomedical Research Center ont examiné les dossiers de santé électroniques TriNetX de 69 millions de personnes aux États-Unis. Ces dossiers incluent plus de 62000 cas de COVID-19 diagnostiqué entre le 20 janvier et le 1er août 2020.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans La psychiatrie du Lancet.

L’étude a révélé qu’un COVID-19 sur cinq les survivants, au cours des trois mois qui ont suivi leur test, ont reçu un diagnostic d’anxiété, de dépression ou d’insomnie. Cependant, une personne sur quatre n’avait aucun antécédent de maladie mentale préexistante avant le COVID-19

Les chercheurs ont également constaté qu’il y avait un risque plus élevé de démence chez ceux qui se remettaient du virus.

Selon un communiqué de l’université, près de 20% des personnes ont reçu un diagnostic psychiatrique dans les 90 jours suivant leur test positif au COVID-19 .

. ont rapporté que d’autres spécialistes de la santé mentale qui n’étaient pas impliqués dans l’étude ont déclaré que ces résultats ajoutaient à la preuve croissante que COVID-19 peut affecter le cerveau et l’esprit, augmentant le risque de diverses maladies psychiatriques.

«Les gens craignent que le COVID-19 les survivants courront un plus grand risque de problèmes de santé mentale, et nos résultats … montrent que c’est probable », a déclaré Paul Harrison, chercheur principal et professeur de psychiatrie à Oxford dans un déclaration

« Les services (de santé) doivent être prêts à fournir des soins, d’autant plus que nos résultats sont susceptibles d’être sous-estimés par rapport au nombre réel de cas. Nous avons un besoin urgent de recherches pour rechercher les causes et identifier de nouveaux traitements », a-t-il ajouté.

Le Dr Max Taquet, chercheur clinique universitaire du NIHR, qui a mené les analyses, a déclaré dans un déclaration, « Avoir un trouble psychiatrique devrait être ajouté à la liste des facteurs de risque du COVID-19 ».

