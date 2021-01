Dans le style de Friends: ils transforment le Mandalorian en sitcom des années 90

‘The Mandalorian’ est l’un des grands succès du service de streaming Disney + dans le monde, et il a augmenté sa portée après l’arrivée de la plateforme en Amérique latine à la mi-novembre. La série créée par Jon Favreau et mettant en vedette Pedro Pascal, qui nous avons vu dans ‘Wonder Woman 1984’ sur HBO Max et sur ‘On peut être des héros’ de Netflix, a réussi à pénétrer dans des foyers où les téléspectateurs n’étaient pas forcément fans de ‘Guerres des étoiles’.

C’est là que la production de Lucasfilm se démarque, en trouvant un espace dans un lieu où les aventures dans l’univers lointain, lointain n’étaient pas tous les jours dans un secteur de son public, et bien sûr, elle doit, en grande partie, travailler. un marketing qui s’est entouré de «Bébé Yoda», ce gentil garçon que nous avons rencontré lors de la première saison et qui a été très important dans la deuxième tranche, où nous en avons appris davantage sur son passé.

La fiction faisait fureur fin 2020, avec une fin qui a choqué les fans par l’apparition de Luke Skywalker et les adieux entre Mando et Grogu, et tout indique qu’avant la troisième saison nous aurons ‘Le livre de Boba Fett’. Pour apaiser l’attente, le site Nerdiste et ses membres créatifs Ils ont édité une vidéo pour ‘The Mandalorian’ dans une version rétro de sitcom, qui est rapidement devenu viral. Regarde ça!

L’intro modifiée, avec le nom ‘Douleurs de Grogu’ Il nous présente les personnages principaux: The Mandalorian / Din Djarin et Baby Yoda / Grogu, ainsi que les secondaires: Cara Dune, Greef Karga, Bo-Katan, Fennec Shand. Et les participations spéciales: Ahsoka Tano, Cobb Vanth, Ax Woves, Roska Reeves, Lady Frog, The Mythrol, Amy Sedaris et Bill Burr. Tous avec des moments comiques au programme.

La parodie est conçue comme une sitcom ‘Copains’ ou «Seinfeld», avec une chanson jazz entraînante. Il se termine par une image fixe classique de Mando et Baby Yoda se regardant. Verrons-nous plus de comédie dans la saison 3 ou aura-t-elle un ton plus sombre?