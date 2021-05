Danny Elfman partage une nouvelle version d’une chanson d’Oingo Boingo

Bien avant de débuter sa carrière de compositeur de films, Danny Elfman s’est déjà démarqué dans le monde souterrain du rock alternatif grâce à son travail au sein du groupe Oingo Boingo, dont il a fait revivre l’un de ses thèmes les plus représentatifs.

« Insects », la chanson sortie en 1982 sur le deuxième album studio d’Oingo Boingo « Nothing To Fear », fait désormais partie des singles du nouvel album que Danny Elfman prépare pour la sortie cette année.

«Je préparais un spectacle en direct pour Coachella. Je cherchais de vieilles chansons de Boingo qui se connecteraient avec le cauchemar dystopique dans lequel j’étais plongé dans ce moment de vie en Amérique », a déclaré Elfman dans un communiqué à propos de ce nouveau single. « En jouant avec différentes chansons, je me suis rendu compte que » Insects « avait du sens. »

Qui étaient les insectes, les sangsues maintenant? C’était évident pour moi. Ils avaient ruiné ensemble à Washington et semblaient désireux de sucer le sens rationnel de la réalité de nos cerveaux.

Cette nouvelle vidéo a été réalisée par Sam et Andy Rolfes, qui l’ont créée avec la réalité virtuelle en utilisant environ 80 marionnettes numériques. Sur le concept derrière ce matériau, Sam Rolfes a commenté: « Chaque microseconde de vie qui s’éveille, un essaim incessant d’informations et de bruit virtuel consume lentement nos esprits, nous rendant comme des insectes poussés par un stimulus bourdonnant.

Cette version renouvelée de «Insects» fait partie de «Big Mess», le nouvel album de Dann Elfman qui sortira le 11 juin sous le label ANTI- / Epitaph. Ce sera le premier album que l’auteur-compositeur primé aux Grammy et Emmy sortira en 37 ans.

Auparavant, Elfman a sorti les chansons « Happy », « Sorry », « Love In The Time of Covid », « Kick Me » et « True » presque tous les mois. Le compositeur est actuellement occupé avec la réalisation de la bande originale de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », qui est réalisé par Sam Raimi et a une date de sortie pour l’année 2022.