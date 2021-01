Danny Boyle réalisera une série biographique sur les Sex Pistols

Une nouvelle série réalisée par Danny Boyle À propos du groupe punk emblématique Pistolets sexuels sous le titre, ‘Pistolet’.

Le nouveau projet concerne un série limitée de FX basé sur la mémoire du guitariste Steve Jones, Lonely Boy: Contes d’un pistolet sexuel, en plus d’inclure des noms comme celui de Maisie Williams, qui jouera l’icône punk, Pamela recrue et Toby Wallace Comme le même Jones.







Pour sa part, Anson aubaine jouera John Lydon, Louis Partridge à Sid vicieux, Jacob slater à Paul cuisinier et Fabien Frankel à Glen Matlock. D’autres acteurs qui rejoindront le casting comprennent Dylan Llewellyn, Chandler de Sydney et Emma appleton.

La série de six épisodes s’étendra «des États de l’ouest de Londres au célèbre Sex Shop de Londres. Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, jusqu’à la polémique internationale qui a suivi le lancement de ‘Ne faites jamais attention aux conneries’, qui est souvent considéré comme l’un des albums les plus influents de tous les temps. «







Danny Boyle, qui sera en charge de diriger la série en plus de la produire, a décrit l’irruption de la Pistolets comme « l’époque où la société et la culture britanniques ont changé à jamais ».

En plus de la présence de Danny Boyle, ‘Pistolet’ aura Craig Pearce en tant que créateur et scénariste de l’émission à côté de Frank Cotrell-Boy et commencera à filmer ensuite 7 mars.