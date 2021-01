Danna Paola et ses messages mystérieux sur les réseaux sociaux

Danna Paola fait partie des actrices latino-américaines les plus connues du moment et tout ce qu’elle fait devient une nouvelle. L’actrice Elite est généralement très active sur les réseaux sociaux, mais dans les dernières heures son comportement était frappant: a publié des messages avec des phrases mystérieuses et ajouté une conversation sur WhatSapp qui a intrigué tout le monde. De quoi s’agit-il?

La Mexicaine avec le plus d’abonnés sur Instagram (29,2 millions) a utilisé son compte pour mettre en ligne des vidéos suggestives depuis le 3 janvier. En eux, une allusion a été faite à une rupture de couple et à des phrases telles que « Vous avez confondu votre insécurité avec cet amour … » ou « De temps en temps … je le sais déjà ».

Que signifient les publications de Danna Paola sur Instagram et Twitter?

L’artiste a redoublé le pari dans les dernières heures et a téléchargé une capture d’écran avec une discussion avec une personne dans laquelle une relation amoureuse s’est terminée. L’aller-retour des messages n’inclut pas les noms, mais parle d’une femme qui s’apprête à prendre un vol Madrid-Mexique et avant de décider de rompre avec son petit ami.

@Danna Paola



Danna était une tendance dans la matinée de ce vendredi car elle a également tweeté des phrases plus étranges. « Je ne mesure pas le temps … ni les jours, maintenant. Je ne veux plus dormir … Si je ne disais pas au revoir … c’était mieux ainsi. Ma plus stupide erreur c’est toi », étaient les mots que la chanteuse a choisis et qui ont suscité la surprise de ses fans.

Bien qu’il n’ait pas encore précisé, les fans pensent que tout cela pourrait être une stratégie marketing pour promouvoir leur concert en streaming les 13 et 14 février. Si tel est le cas, cela a fonctionné car le mois dernier, il a ajouté 549 090 abonnés à votre compte Instagram et 115 460 Sur Twitter.