Daniel Dae Kim souligne l’unité raciale après les fusillades d’Atlanta: «  C’est un problème humain  »

La fusillade de mardi dans trois spas de la région d’Atlanta a fait huit morts, dont six femmes asiatiques. Cela fait suite à de plus en plus de signalements de discrimination et d’autres actes de violence contre les Américains d’origine asiatique.

Des militants se sont exprimés à la suite de la tragédie, notamment l’acteur-producteur Daniel Dae Kim, qui s’est entretenu avec la correspondante d’enquête de NBC News, Vicky Nguyen, du besoin urgent d’alliés de toutes les cultures pour se lever et soutenir une communauté attaquée.

«J’étais juste choquée», a déclaré l’ancienne star de «Lost», 52 ans, en apprenant la nouvelle de la fusillade de mardi. «J’ai arrêté ce que je faisais et ma première pensée a été:« Pas encore. Comment cela peut-il se reproduire? Il y a un certain nombre d’entre nous qui ont été très bruyants … et nous avons fait tout notre possible pour faire passer le mot, et pourtant nous ne trouvons pas que ces attaques s’atténuent. Nous les trouvons en train de s’accélérer, et c’est vraiment décourageant. »

Ces actes sont en augmentation depuis le début de la pandémie de coronavirus et exigeront que des personnes de toutes races travaillent ensemble pour endiguer la marée, a déclaré Kim.

«En fin de compte, c’est le cœur de toute cette question. Ce n’est pas un problème asiatique américain. C’est un problème humain.

Kim estime également qu’il est essentiel de reconnaître cette idée, que les forces de l’ordre découvrent que le suspect de la fusillade, Robert Aaron Long, 21 ans, qui fait face à des accusations de meurtre, était motivé par le racisme. Un porte-parole du bureau du shérif du comté de Cherokee, le capitaine Jay Baker, a déclaré mercredi que Long avait déclaré aux enquêteurs que les attaques n’étaient pas motivées par la race. Baker a ensuite été critiqué pour avoir décrit mardi comme « une très mauvaise journée pour (Long), et c’est ce qu’il a fait », que beaucoup ont considéré comme insensible aux victimes.

«Qu’on l’appelle explicitement un incident haineux n’est pas pertinent», a déclaré Kim. «Six des huit personnes assassinées étaient des Américains d’origine asiatique, sept sur huit étaient des femmes. Cet homme a ciblé les endroits où travaillaient des Américains d’origine asiatique. »

Entre mars 2020 et février 2021, 3795 incidents anti-asiatiques ont été signalés dans les 50 États, selon un récent rapport de Stop AAPI Hate. Il s’agit notamment du harcèlement verbal et des agressions physiques, et les femmes ont signalé plus du double d’incidents que les hommes.

Kim pense que ce moment est un point de ralliement.

«Si vous avez une plate-forme, utilisez-la», a-t-il exhorté. «Parce qu’en ce moment, vous savez, nous, les Américains d’origine asiatique, devons sortir de notre propre chambre d’écho. Nous ne pouvons pas nous prêcher les uns aux autres parce que nous connaissons déjà la mélodie, nous connaissons déjà le sermon. Donc, si vous êtes une personne qui fait partie de la communauté afro-américaine, qui croit en l’unité, qui croit au dépassement du conflit historique qui a existé entre les communautés asiatiques et afro-américaines comme moi, alors je vous demande d’utiliser ta voix. … Je sais à quel point l’expérience afro-américaine a été difficile, il est donc difficile de demander un allié.

Il a noté que si «chaque groupe minoritaire a vécu cela à un moment donné de l’histoire américaine», lorsque nous nous tenons ensemble en tant que communautés diverses, côte à côte, cela fait une différence.

« La communauté afro-américaine, la communauté Latinx, la communauté blanche et la communauté asiatique … c’est un cliché, mais je crois vraiment que nous sommes plus forts ensemble », a déclaré Kim.

Le changement dans le futur sera dû à ceux qui disent aujourd’hui: «Nous ne resterons plus silencieux», a-t-il ajouté.

«Cela fait vraiment partie du problème – que depuis si longtemps, l’attitude des Américains d’origine asiatique a toujours été juste d’être patient, accepter, ne pas parler. Nous sommes la première génération qui, en masse, prend la parole et dit que nous ne resterons plus silencieux.

