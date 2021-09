Daniel Craig fait ses adieux à James Bond dans la vidéo de No Time to Die

Pas le temps de mourir marquera la représentation finale de James Bond par Daniel Craig, et l’acteur a dit à quel point il appréciait son rôle dans une vidéo du film. Premier pas dans le rôle de Bond avec les années 2006 Casino Royale, Craig a déjà annoncé qu’il en aurait fini avec le rôle avec son cinquième film. Après des retards répétés, Pas le temps de mourir devrait sortir aux États-Unis en octobre.

En ligne, Filmthusiast a posté une vidéo de Craig sur le plateau après avoir terminé son travail sur Pas le temps de mourir. Craig explique ce que cela lui fait de dire au revoir à Bond après toutes ces années, notant qu’il a particulièrement apprécié travailler avec les acteurs et l’équipe de ce dernier film de Bond pour l’acteur. Vous pouvez consulter le clip ci-dessous.

Le discours d’adieu de Daniel Craig après avoir terminé No Time To Die, son dernier ???????????????? Film de James Bond. ???? @007pic.twitter.com/xCqab3JK3z – Filmthusiast (@itsfilmthusiast) 17 septembre 2021

Dans la vidéo, Craig dit : « Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq photos avec moi, et je sais qu’il y a beaucoup de choses à dire sur ce que je pense de ces films, ou de tout ça. Mais j’ai adoré chacun d’eux. deuxième de ces films, et surtout celui-ci, parce que je me lève tous les matins et j’ai eu la chance de travailler avec vous les gars. Et ça a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. »

Avant d’accepter de signer pour Pas le temps de mourir, Daniel Craig avait suggéré qu’il en avait fini avec James Bond. Après la sortie de Spectre en 2016, Craig a déclaré qu’il préférait se mutiler plutôt que de retourner dans le smoking pour un autre film. Il a depuis expliqué ce qui lui a donné envie de revenir pour un autre film après avoir fait ces commentaires, suggérant qu’il pensait que le personnage méritait le sentiment de fermeture qui Pas le temps de mourir fournira.

« Si [Spectre] si cela avait été le cas, le monde aurait continué comme d’habitude, et j’aurais été parfaitement bien », a déclaré Daniel Craig à Empire. « Mais d’une manière ou d’une autre, nous avions l’impression que nous devions terminer quelque chose. Si je l’avais laissé à Spectre, quelque chose à l’arrière de ma tête aurait été : ‘J’aurais aimé en faire un de plus.’ J’ai toujours eu une sorte d’idée secrète sur tout ça dans ma tête, et où je voulais l’emmener. Et Spectre n’était pas ça. Mais [No Time to Die] on a l’impression que c’est le cas. »

Pas le temps de mourir est réalisé par Cary Fukunaga, qui a écrit le scénario avec Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Aux côtés de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, le film met en vedette Lashana Lynch dans le rôle du nouvel agent 007, aux côtés de Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Rory Kinnear et David Dencik. Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont produit.

Les fans peuvent regarder Pas le temps de mourir lorsque le 25e film de James Bond sortira en salles le 8 octobre 2021. Il faudra probablement un certain temps avant de voir un nouvel acteur s’habiller comme le prochain 007, comme Casino Royale Le réalisateur Martin Campbell émet l’hypothèse qu’il faudra au moins plusieurs années avant le redémarrage de James Bond. Dans tous les cas, il vaut mieux profiter de ce film pendant que James Bond est là.

