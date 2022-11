Daniel Craig explique pourquoi la fin de No Time to Die de James Bond était nécessaire

La James Bond franchise est actuellement sur la glace après Daniel Craig se sépare du célèbre agent fictif. L’année dernière, Craig a joué sa dernière performance dans le rôle avec Pas le temps de mourir, et le film a mis une fin plutôt définitive à sa version de l’histoire du personnage. Le destin de Bond a tué la possibilité de ramener Craig pour un dernier hourra, pour le meilleur ou pour le pire.





Dans une récente interview avec le LA Times, Craig a expliqué qu’il était important de mettre un terme à l’histoire de son Bond de manière aussi importante. L’acteur a déclaré qu’il y avait essentiellement deux raisons majeures qui le faisaient croire que Pas le temps de mourir était le bon moment pour lui de dire au revoir. L’un des facteurs est qu’il avait simplement l’impression que sa version de Bond avait suivi son cours et que la franchise devait faire l’objet d’un autre redémarrage, comme elle l’avait déjà fait plusieurs fois auparavant.

« L’un, pour la franchise, était que les réinitialisations recommençaient, ce qui [the franchise] fait avec moi. Et j’étais comme, ‘Eh bien, vous devez réinitialiser à nouveau.’ Alors tuons mon personnage et allons trouver un autre Bond et allons trouver une autre histoire. Commencer à [age] 23, commencer à 25, commencer à 30. »

Tuer Craig’s Bond signifiait non seulement que la franchise devait être redémarrée, mais cela fermait également la porte à lui faire faire plus de films dans le rôle. Et pour Craig, c’est une autre grande raison pour laquelle cela devait arriver, car il savait que cela lui permettrait de se concentrer pleinement sur le prochain chapitre de sa carrière.

« L’autre était pour que je puisse passer à autre chose. Je ne veux pas revenir en arrière. Je suppose que j’aurais tellement de chance s’ils me demandaient de revenir, mais le fait est que je dois passer à autre chose. Le sacrifice qu’il fait dans le film était par amour et il n’y a pas de plus grand sacrifice. Donc, cela semblait être une bonne chose pour terminer.





James Bond de Daniel Craig est parti, mais Benoit Blanc continue de vivre

Netflix

Avec le départ de Daniel Craig, il a tout misé sur le rôle de Benoit Blanc. Il a joué pour la première fois le détective en 2019 Couteaux sortis, et après que le film ait rencontré un grand succès, il avait signé avec le réalisateur Rian Johnson pour développer deux suites chez Netflix. La première de ces suites, Oignon de verre : un mystère à couteaux tiréssortira sur le streamer le 23 décembre. Et bien que Craig ait estimé que James Bond avait une date d’expiration, il est prêt à en faire beaucoup plus Couteaux sortis versements pendant un certain temps, tant que Johnson est impliqué.

« S’il continue à les écrire, je continuerai à les faire », a déclaré Craig à Variety. « C’est ce qui facilite les choses alors, c’est un écrivain tellement merveilleux que c’est là sur la page que je peux le faire. »

Johnson a également déclaré au point de vente: « Je vais continuer à les fabriquer jusqu’à ce que Daniel [Craig] me bloque sur son téléphone. »

Quant à Bond, aucun nouvel acteur n’a encore été choisi pour le rôle. James Bond 26 est inévitable, mais cela pourrait prendre un certain temps avant de savoir qui sera le successeur de Craig sans aucun plan ferme pour la suite au tableau pour le moment.