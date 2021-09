Daniel Craig dit qu’il sera « incroyablement amer » lorsque le prochain James Bond sera annoncé

Pas le temps de mourir La star Daniel Craig est prête à dire au revoir à James Bond, mais il y a encore une partie de lui qui ne veut pas abandonner le rôle emblématique. Après plusieurs retards importants, Pas le temps de mourir se prépare enfin à sortir dans les salles américaines le 8 octobre. C’est le cinquième film à présenter Craig dans le rôle de Bond, et ce sera la dernière fois que nous verrons l’acteur dans le rôle.

Avant la première, Daniel Craig a parlé de jouer James Bond lors d’une interview sur Le spectacle Graham Norton. Il se réfère à ses plans initiaux pour raccrocher le smoking après Spectre et explique comment il a voulu revenir raconter une dernière histoire avec Pas le temps de mourir. Comme expliqué dans l’interview, Craig est également heureux de mettre fin à son rôle dans ses propres conditions, mais même ainsi, il se sentira « amer » une fois que le rôle sera finalement refondu.

« Je pensais [Spectre] était-ce. Et je suis vraiment, vraiment heureux d’avoir eu l’opportunité de revenir et de faire [No Time to Die], parce que nous avons en quelque sorte bouclé beaucoup d’histoires. Et juste une chance de venir en faire un de plus était merveilleux… C’était incroyable de faire ces films. C’est très émotif. Je suis content d’y mettre fin selon mes propres termes. Je remercie les producteurs de m’avoir laissé faire. Mais c’est sûr que ça me manque. Je serai probablement incroyablement amer quand la nouvelle personne prendra le relais. »

Après que Daniel Craig ait terminé le tournage de Spectre, il a fait remarquer qu’il préférait « me couper les poignets » que de rejouer James Bond. Il a récemment abordé la situation en expliquant qu’il venait de terminer un tournage assez difficile pour Spectre et je me sentais épuisé à ce moment-là. Dans une vidéo tournée depuis le Pas le temps de mourir se déroulant le dernier jour du tournage, Craig a déclaré à l’inverse à quel point il avait aimé jouer le rôle de cinq films et a fait ses adieux à tout le monde.

Après 13 ans et 5 films, c’est la fin d’une époque. En 2019, après avoir tourné ses dernières scènes en 007, Daniel Craig a fait ses adieux à James Bond.#ÊtreJamesBondpic.twitter.com/HPKkKa2JYX – LES FICHIERS ⒷⓄⓃⒹ (@The007Files) 18 septembre 2021

« Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq photos avec moi », explique Craig dans le clip. « Je sais que beaucoup de choses sont dites sur ce que je pense de ces films, mais j’ai adoré chaque seconde de ces films. Et surtout celui-ci, parce que je me lève tous les matins, et j’ai eu le chance de travailler avec vous les gars. Et cela a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. «

La franchise James Bond se poursuivra sans Daniel Craig. Pour l’instant, la prochaine personne à s’habiller car le personnage n’a pas encore été nommé, et il n’est pas non plus prévu de précipiter le casting. James Bond La productrice Barbara Broccoli a déclaré que la recherche d’un nouvel acteur ne commencerait même pas avant 2022 pour donner à Craig plus de temps pour célébrer son dernier film. L’acteur a également récemment donné ses réflexions sur l’idée d’échanger l’agent secret.

Pas le temps de mourir sortira en salles le 8 octobre. Le plan est que les futurs films de Bond restent dans les salles, malgré certaines craintes qu’ils ne commencent à être réalisés pour Amazon Prime.

Sujets : James Bond, Pas le temps de mourir