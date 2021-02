« Dance of the Fireflies »: Pourquoi Tully et Kate se sont-ils vraiment battus?

« Les lucioles dansent« Les stars Katherine Heigl et Sarah Chalke en tant que meilleures amies qui résolvent des problèmes personnels et professionnels dans trois délais différents, avec le spectacle Netflix sauter entre le passé et le présent pour mieux expliquer l’histoire.

Toute la Première saison se concentre sur leur lien indestructible, mais le dernier épisode implique qu’il y aura un grand drame à aborder dans le saison 2 de « Voie Firefly». Basé sur le roman homonyme de 2008 de Kristin Hannah, cette première partie porte principalement sur la relation du présentateur Tully Hart et son amie la plus proche, Kate Mularkey.

Les personnages se sont rencontrés pour la première fois dans la décennie de 1970 tout en assistant Lycée Reeves et est devenu encore plus proche tout en poursuivant des aspirations de carrière dans Seattle de 1980. Chaque épisode de saison 1 de « Les lucioles dansent«Va et vient dans le temps, fournissant le contexte approprié pour ce Tully Oui Kate ils vivent dans le 2003.

Et c’est que dans le présent, les deux ne parlent pas. En plus de ne pas se parler, il semble qu’ils ne supportent même pas d’être côte à côte, laissant les fans se demander Qu’est ce qui s’est passé exactement entre eux pour mettre fin à une amitié de plusieurs décennies. FAIS ATTENTION! Plus tard, il y aura des spoilers pour « Les lucioles dansent».

QUE SE PASSE-T-IL ENTRE TULLY ET KATE DANS «EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS»?

Kate et Tully deviennent les meilleurs amis dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

Dans le livre original « Voie Firefly » de Kristin Hannah sur lequel la série est basée, il se passe quelque chose qui détruit Kate Oui Tully, mais tout indique qu’il sera révélé dans la deuxième saison de la série Netflix. L’événement se produit entre 2003 et 2006, donc cela n’aurait pas dû être long du point de vue actuel de l’émission.

Dans le livre comme dans la série, la relation de Kate avec ta fille Marah cela devient de plus en plus tendu. Dans le livre, quelque chose se passe entre Marah, Kate Oui Tully, ce qui pourrait expliquer pourquoi Kate Je ne parlais pas Tully à la fin de saison 1 de « Les lucioles dansent».

Après quoi Tully vivre une expérience enrichissante avec une famille de votre talk-showVous décidez que vous voulez aider autant de personnes que possible. Quand Tully Voyez à quel point la relation est devenue brisée Kate avec Marah, Il les invite à son talk-show pour comprendre les choses devant les caméras.

Que s’est-il passé entre Tully et Kate pour rompre leur amitié de plus de 30 ans? (Photo: Netflix)

Cependant, Tully des surprises Kate avec un psychiatre invité qui avertit que la parentalité surprotectrice est mauvaise pour les enfants. Kate réprimande Tully pour lui avoir tendu une embuscade et lui avoir fait ressembler à une Mauvaise mère avant de quitter la scène, laisser Tully maladroitement terminé le segment.

En fin de compte, le problème pour Kate est-ce que, bien qu’il ait de bonnes intentions, Tully appelle essentiellement Kate ongle terrible mère devant un large public de télévision en direct. Le showrunner Maggie Friedman a exprimé sa confiance que cela seul n’aurait pas suffi à briser leur amitié, mais qu’il s’agit d’une trahison monumentale de la part de Tully.

Même s’il avait de bonnes intentions, Tully a humilié Kate devant tout le monde (Photo: Netflix)

Elle essayait d’aider mais humilie Kate et prend le parti de sa fille. Dans le livre, finalement, Tully Oui Kate ils ne parlent plus jusqu’à ce que Kate il apprend qu’il a reçu un diagnostic de cancer. Après avoir passé un long moment à part, Tully Oui Kate ils réconcilient et Tully rester près de Kate, la soignant grâce à ses traitements de chimiothérapie.

« Les lucioles dansent« Est devenu numéro un en Netflix et reviendra probablement pour un Deuxième Saison, bien qu’il n’ait pas encore été confirmé. Tully Oui Kate Ils ont une chimie incroyable dans leur amitié qui résonne avec le public et leur histoire n’est clairement pas terminée.

Mais si le livre de « Voie Firefly« Est une indication de l’avenir qui attend, il y a encore un chagrin pour Tully Oui Kate, car il y a un autre sujet dans l’histoire malgré le hareng rouge de l’émission sur la mort de Tully. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre les prochains épisodes, puisque la série dispose d’une liberté créative quant à sa production et ne suit pas forcément ce qui se passe dans le livre.