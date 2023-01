Damien Chazelle savait que Babylone bouleverserait certains critiques et publics

Babylone ne s’est pas avéré être le succès attendu par une grande partie du monde. Le week-end d’ouverture du film n’a rapporté que 3,5 millions de dollars, un chiffre très faible, surtout si l’on considère le budget de 80 millions de dollars du film. Le film a également un casting impressionnant qui comprend Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire et Jean Smart. Directeur Damien Chazelle est surtout connu pour ses travaux sur Coup de fouet et La La Terretous deux salués par la critique. Babyloned’autre part, ne détient qu’une note de 55% sur Rotten Tomatoes.

S’adressant à Insider, Chazelle a expliqué ce qu’il pensait de la réception de son dernier film :

« Je n’y prête pas vraiment attention. Vous savez, c’est une chose intéressante, où vous faites quelque chose, et puis je crois que cela devient en quelque sorte – une fois que le cinéaste a terminé le film – le public, et que inclut les critiques, inclut tout le monde. Et tout le monde aura une vision différente du film. Et je pense qu’ils sont tous légitimes. Il a poursuivi: « Cela devient le film du monde, d’une certaine manière. C’est pourquoi je ne crois pas vraiment – ​​même si je vais bien quand les gens le font – les cinéastes reviennent et bricolent après coup et ainsi de suite. Je veux dire, c’est bien, mais je pense qu’à un certain moment, un film représente un moment dans le temps et un moment dans l’histoire. »