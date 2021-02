Dale Moss et Clare Crawley sont-ils de retour ensemble? Voir la photo qui a convaincu les fans

Ancien Bachelorette Les stars Clare Crawley et Dale Moss ont déclenché des rumeurs de réconciliation cette semaine après avoir été repérées ensemble en Floride en train de prendre un verre, de marcher et même de sembler se tenir la main.

Clare et Dale se sont séparés il y a seulement un mois, et cela fait moins d’un an qu’ils se sont réunis.

La fréquentation éclair du couple s’est déroulée lors de la 16e saison de l’émission de rencontres ABC, diffusée l’automne dernier.

Crawley, qui a fait des vagues comme le le plus ancien Bachelorette jusque là à 39 ans, elle a abandonné son rôle-titre pour être avec Moss après seulement quelques semaines.

Dale Moss et Clare Crawley sont-ils de retour ensemble?

Lisez la suite pour en savoir plus sur leur relation éclair et pourquoi les fans pensent qu’ils se sont réconciliés.

Tous deux ont déclaré que leur connexion était instantanée.

Après avoir rencontré Dale pour la première fois, Clare était visiblement amoureuse. Ses mains tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes. «J’ai l’impression que je viens de rencontrer mon mari», a chuchoté la Bachelorette.

Lorsque Dale a proposé à Clare dans le quatrième épisode de la saison, il lui a dit que cela avait également été le coup de foudre pour lui.

«À partir du moment où je suis sorti de la limousine, c’était spécial, et je sais que vous et moi l’avons ressenti immédiatement et il était absolument impossible de le nier», a déclaré le mannequin et athlète de 32 ans.

Mais quelques mois plus tard, la romance a empiré.

Les fans ont commencé à spéculer sur le fait que la relation entre Clare et Dale était en train de s’effondrer à la mi-janvier, après avoir remarqué une activité cryptique sur les réseaux sociaux.

Dale a confirmé la scission dans une déclaration Instagram publiée le 19 janvier.

«Je voulais (partager) avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer», a écrit Moss, précisant que les deux étaient toujours en bons termes et «espérons seulement les meilleures choses l’un pour l’autre.

Le drame s’est ensuivi lorsque Clare a déclaré qu’elle était choquée par l’annonce de Dale, car elle avait voulu attendre avant de rendre la nouvelle publique.

«Je suis écrasé», a écrit Crawley dans sa propre déclaration sur la rupture.

Néanmoins, elle a réfléchi avec tendresse à son temps avec Dale.

« Notre relation n’était pas parfaite », a admis la star de télé-réalité, « mais je peux dire que j’étais vraiment investie de tout mon cœur. »

La raison de la scission n’a pas été précisée, mais des rumeurs ont circulé dans son sillage selon lesquelles Dale avait trompé Clare tout au long de l’engagement.

Certains ont deviné que le couple avait du mal à maintenir une relation à distance, et certains rapports ont déclaré que le couple était tout simplement trop différent, ou «pas sur la même longueur d’onde» en ce qui concerne leur avenir ensemble.

« Les gens répandront des mensonges ou voudront toujours pointer du doigt, mais le fait est qu’il n’y a personne à blâmer dans cette situation », a déclaré Moss à propos de la spéculation.

Mais la romance de Clare et Dale n’est peut-être pas terminée après tout.

Les deux ont été photographiés côte à côte le mardi 16 février au Sunset Hut de Nokomo à Nokomis, en Floride. Ils auraient commandé des mules de Moscou et sont partis ensemble à pied.

«Ils étaient tous souriants», a déclaré une source du bar. «Ils semblaient passer un bon moment. C’était juste eux deux.

Clare et Dale ont été vus le même jour à Venise, en Floride, dans une série de clichés publiés par un utilisateur de Twitter @RealitySteve.

Les deux portaient des lunettes de soleil et des baskets sur les photos et se tenaient côte à côte, parlant et souriant.

Sur une image, capturée discrètement dans le rétroviseur d’une voiture, l’ancien couple semble se tenir la main.

Certains spectateurs des médias sociaux insistent sur le fait que les mains de Clare et Dale sont jointes sur la photo, mais d’autres ne sont pas si sûrs, et la distance et l’angle de la prise de vue font du langage corporel du couple un mystère.

Mis à part la sémantique, tout le monde convient que voir les ex ensemble est une tournure excitante et inattendue!

La réunion n’est peut-être pas aussi soudaine qu’il y paraît.

Selon une source apparemment proche de Crawley, Dale avait récemment «contacté» Clare et elle «a finalement cédé».

« Ils ne sont pas de retour ensemble », a précisé l’informateur, « mais Clare a déclaré qu’il lui manquait et voulait y arriver. »

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu des réactions mitigées Bachelorette réunion potentielle du couple.

«C’était rapide», ont fait remarquer plusieurs tweets.

«Clare peut faire tellement mieux», a déploré un fan.

D’autres ont célébré la reconnexion. «Tant mieux pour Dale & Clare», a commenté l’un d’eux. « Peut-être qu’ils peuvent avoir une belle relation avec la pression du spectacle et les fiançailles hors de la table pendant un certain temps. »

D’autres encore étaient décidément ambivalents. «Je ne ressens pas cela», a écrit un autre utilisateur de Twitter, «mais c’est leur affaire, pas la mienne. Je leur souhaite le meilleur quoi qu’il arrive.

Crawley et Moss n’ont pas encore commenté la situation.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.