Dakota Johnson qualifie l’expérience Cinquante Nuances de Grey de « bataille »

Dakota Johnson a décrit son expérience de tournage du Cinquante nuances de gris trilogie dans une interview avec Vanity Fair. Lorsque Johnson, alors âgée de 23 ans, a auditionné pour le rôle d’Anastasia Steele pour le film de 2015, elle a lu un monologue du classique de 1966 d’Ingmar Berman. Personnage, l’amenant à croire que l’expérience et le film seraient « vraiment spéciaux ». Des problèmes sur le plateau, résultant de problèmes avec le studio, les réalisateurs et l’auteur du livre, EL James, ont conduit à ce que l’actrice a décrit comme un processus « délicat » et « psychotique ».

« Elle [author James] avait beaucoup de contrôle créatif, toute la journée, tous les jours, et elle a juste exigé que certaines choses se produisent », a déclaré Johnson. « Il y avait des parties des livres qui ne fonctionneraient tout simplement pas dans un film, comme le monologue intérieur, qui était parfois incroyablement ringard. Ça ne marcherait pas de le dire à haute voix. C’était toujours une bataille. Toujours. »

Bien que Jamie Dornan ait joué dans les films en tant qu’intérêt amoureux de Johnson, Charlie Hunnam a d’abord été choisi pour Christian Grey. Lorsque des conflits d’horaire ont interféré avec la capacité de Hunnam à participer, James s’est fâché et a abandonné un scénario révisé du dramaturge Patrick Marber. Une fois que Dornan a été choisi, le réalisateur Sam Taylor-Johnson a tenté de remettre en jeu le scénario révisé, mais seules des parties de cette version ont fait leur chemin vers le produit final. Johnson dit à Vanity Fair que la scène de négociation du contrat du premier film, qu’elle considère comme « la meilleure scène de tout le film » était tirée du scénario de Marber.

« Nous faisions les prises du film qu’Erika voulait faire, puis nous faisions les prises du film que nous voulions faire. La veille au soir, je réécrivais des scènes avec l’ancien dialogue pour pouvoir ajouter une ligne ici et là. C’était comme du chaos tout le temps », a déclaré Johnson.

Johnson a poursuivi en disant que James la traitait toujours bien, ainsi que Dornan, et que l’auteur était une femme gentille.

La relation professionnelle de Dakota Johnson et Jamie Dornan

Johnson a également abordé les rumeurs selon lesquelles elle et Dornan ne s’entendaient pas pendant le tournage de la trilogie. L’actrice a déclaré:

« Il n’y a jamais eu de moment où nous ne nous sommes pas entendus. Je sais que c’est bizarre, mais il est comme un frère pour moi. Je l’aime tellement, tellement, tellement. Et nous étions vraiment là l’un pour l’autre. Nous devions vraiment nous faire confiance et nous protéger les uns les autres.

Alors que Johnson pense que les films, qui explorent une relation sadomasochiste, ne peuvent pas être réalisés actuellement en raison des normes d’aujourd’hui, elle dit à Vanity Fair qu’elle est fière du résultat final et qu’elle n’a aucun regret d’avoir joué dans les films.

Cinquante nuances de gris était le rôle décisif de Johnson. Bien que les films n’aient pas été applaudis par la critique, ils étaient populaires auprès du public. Depuis lors, Johnson est apparu dans un certain nombre d’autres films, dont Suspiriainspiré du film d’horreur culte de Dario Argento, Mauvais temps à l’El Royale, Le faucon au beurre de cacahuèteet Cha Cha réel lisse. Elle devrait jouer cet été dans Jane Austen Persuasion adaptation et l’année prochaine Madame Web en tant que personnage titulaire.