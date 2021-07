Daiwa lance les Smart TV 4K alimentées par webOS TV : voici les détails

23 juillet 2021 17:48:30 IST

Daiwa a présenté sa gamme UHD Smart TV alimentée par webOS TV. Le premier modèle est le D50U1WOS, qui est un téléviseur intelligent 4K UHD de 50 pouces (126 cm) avec assistance vocale ThinQ AI et Magic Remote. C’est la première marque indienne à lancer des téléviseurs WebOS sur le marché. La Smart TV 4K UHD – au prix de Rs 39 999 – est disponible sur le site Web de Daiwa et dans les magasins de détail à travers le pays.

Il est alimenté par un processeur quad-core ARM CA55 1,1 GHz et est livré avec 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Il prend en charge les applications d’infodivertissement, y compris Netflix, Amazon Prime Vidéo, Youtube, et Disney + Hotstar, SonyLiv, Zee5 et d’autres, qui s’exécutent sur l’interface intelligente webOS TV.

Le modèle phare comprend des haut-parleurs Surround Sound Box de 20 W avec technologie de son Dolby Audio et une température de couleur D6500 en mode cinéma. Il est livré avec un Wi-Fi double bande pour une connectivité haut débit, Miracast et Bluetooth 5.0 bidirectionnel.

La Smart TV UHD prend en charge un format multi-HDR comprenant HDR10 et Hybrid Log Gamma (HLG) pour une luminosité, une netteté et un contraste améliorés. Il a également augmenté la saturation des couleurs et MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) à 60 Hz pour des visuels sans flou.

ThinQ AI d’UHD Smart TV permet aux utilisateurs de personnaliser leurs préférences de divertissement et de contrôler les appareils connectés grâce à l’assistance vocale via la télécommande magique. La télécommande comporte des touches dédiées pour diverses plates-formes de streaming ainsi qu’un contrôle universel pour tous les appareils connectés et les commandes vocales.

.

