Daft Punk augmente ses ventes de 8000% après avoir annoncé sa séparation | 45S

Chaque nuage a une ligne argentée. Daft Punk a étonné le monde en annonçant sa séparation il y a quelques jours à peine, ce qui a laissé un grand vide dans l’industrie de la musique et chez ses milliers de fans qui voulaient les voir vivre un jour. Cependant, plus que de mauvaises nouvelles, cela a été gratifiant pour les DJ, car ils ont augmenté la vente de leurs chansons.

Ainsi, les musiciens de ce duo français ont atteint des chiffres exorbitants, augmentant leurs ventes d’albums de 2650%. Selon les Rolling Stones, la vente de leur matériel a commencé à augmenter lundi de 500%, puis a continué de grimper jour après jour.

De même, ses ventes numériques ont augmenté de 8000%. Ses albums les plus achetés étaient Homework, Random Access Memories, Alive et Tron: Legacy.

Comme on s’en souvient, Daft Punk a décidé de se dissoudre lundi dernier, le 22 février 2021 grâce à une vidéo mise en ligne par eux, laissant ainsi 28 ans de musique et dont il a laissé de beaux succès. Ils ont influencé divers DJ et ont collaboré avec différents artistes tels que The Weeknd et Julian Casablancas.