Daft Punk allait-il donner un concert au Pérou? Un producteur péruvien révèle des informations surprenantes | 45S

Saviez-vous que Daft Punk allait donner un concert au Pérou? Tout comme vous le lisez. Le duo français récemment désintégré est venu très près de mettre le pied sur le sol péruvien pour donner un concert, qui aurait été un événement épique dans l’histoire des concerts dans le pays andin.

D’où viennent les informations? C’était à travers un commentaire de Coqui Fernández dans une transmission du site Web péruvien Conciertos Perú. Là, il a raconté les projets de sa société de production Move Concerts avec les musiciens, une société qui a amené de grands artistes au Pérou tels que Metallica, Green Day, le formidable concert de Linkin Park, entre autres.

«Maintenant tu peux le dire. Bouge toi [Concerts] avancé dans le projet pour les présenter [a Daft Punk] dans l’Esplanade des ruines de Pachacamac, avec « plan B » dans la Huaca Mateo Salado à Pueblo Libre. Malheureusement, la tournée a été annulée parce que, comme vous le dites, ils n’aimaient pas beaucoup jouer. Vous aviez déjà l’autorisation du ministère de la Culture. 2017 me semble », a déclaré Fernández, provoquant la surprise parmi ceux qui étaient connectés.

Comme on s’en souvient, c’est en 2017 qu’une curieuse vidéo est apparue où il y avait certaines coordonnées et ce qui indiquait une future tournée de Daft Punk dans le monde. Une tournée en Europe, en Asie et en Amérique, y compris en Amérique latine, était prévue, comme la vidéo semblait l’indiquer. Des pays comme le Mexique, le Chili, l’Argentine et le Pérou ont figuré.

Finalement, tout cela a été démenti par la suite par certains médias. Cependant, lorsqu’on a demandé au représentant des Français s’ils avaient prévu de donner un concert, il n’a rien déclaré, laissant le doute dans l’air. Rappelons que c’est en 2007 qu’il a fait sa tournée «Alive», qui a été un grand succès.

Daft Punk a toujours été caractérisé par une aura de mystère autour de son travail, donc une tournée en 2017 aurait pu être une proposition, bien qu’apparemment les plans se soient estompés pour des raisons inconnues.