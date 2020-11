Dacia Duster Widebody Concept. S’il y avait un Duster sportif, ce serait comme ça

Après avoir montré il y a quelques temps comment rendre la calandre BMW M4 plus conventionnelle, Prior Design a maintenant décidé d’imaginer un Dacia Duster beaucoup plus agressif et sportif.

Le résultat était Concept Duster Widebody, que le réglage révélé sur sa page Facebook et dans une vidéo sur YouTube et qui, pour le moment, n’existe que dans le monde virtuel.

Pour commencer, par rapport au reste du Duster, ce prototype est sensiblement plus court, laissant derrière lui tout instinct d’aventure, et a adopté des roues plus grandes qui «mettent» des pneus beaucoup plus larges que ceux que nous voyons habituellement dans le Dacia Duster.

Quant à l’appellation «Widebody» (corps large), il est assez facile de comprendre pourquoi elle a été adoptée. Suivant la tradition de la conception antérieure, la large utilisation de panneaux en fibre a permis d’étendre (et grandement) le Duster, lui donnant un look qui ne différerait d’aucune voiture WRC ou rallycross.

Quoi d’autre change?

Fait intéressant, la section la moins modifiée du Dacia Duster Widebody Concept est l’avant. La calandre et les phares sont identiques à ceux normalement utilisés par le SUV roumain, et seul le pare-chocs avec un look plus agressif – beaucoup plus large pour se connecter avec les évasements d’aile -, est à la hauteur de la plus grande sportivité de ce concept.

À l’arrière, en plus d’un divulgacher, ce Duster Widebody Concept se présente avec un nouveau pare-chocs, mettant en valeur un diffuseur expressif et deux «bazookas» comme voies d’évacuation.

Pour l’instant, nous ne savons pas si Prior Design envisage de produire le Dacia Duster Widebody Concept ou s’il ne s’agit que d’un exercice de style. Pourtant, lorsque nous avons vu ce super-Duster, nous avons tout de suite commencé à imaginer ce que ce serait s’il «empruntait» le moteur de la Renault Mégane RS.

La conception antérieure devrait-elle faire de cette étude une réalité? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.