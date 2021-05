Da Vinci «  Head of a Bear  » pourrait se vendre plus de 16 millions de dollars lors des prochaines enchères

Une petite esquisse d’une tête d’ours par Leonardo da Vinci pourrait se vendre jusqu’à 16,9 millions de dollars lors d’une prochaine vente aux enchères à Londres.

L’esquisse, connue sous le nom de « Tête d’ours », mesure 2,75 pouces sur 2,75 pouces (7 centimètres sur 7) et a été dessinée sur un papier préparé beige-rose pâle, selon une déclaration de la maison de ventes Christie’s, qui organise la vente aux enchères du 8 juillet.

Le croquis est l’un des moins de huit Léonard de Vinci des dessins qui sont de propriété privée et ne font pas partie de la collection royale et des collections Devonshire à Chatsworth au Royaume-Uni, selon Christie’s. Da Vinci a fait le croquis de l’ours, regardant timidement sur le côté, en utilisant un point d’argent ou une pièce d’argent comme un fil de fer. Il a appris cette technique de son maître Andrea del Verrocchio, un peintre et sculpteur italien, selon le communiqué.

Léonard de Vinci est surtout connu pour ses peintures, comme la «Joconde», mais il était aussi architecte, inventeur et scientifique, selon 45Secondes.fr . Da Vinci a dessiné des croquis similaires sur la tête de l’ours dans la première moitié des années 1480, y compris deux chats et un chien exposés au British Museum; un croquis des pattes d’un chien exposé aux National Galleries of Scotland; et un croquis d’un ours marchant qui est exposé au Metropolitan Museum of Art de New York, selon le communiqué.

« Tête d’ours » ressemble au visage d’une hermine que da Vinci a peint dans le portrait de Cecilia Gallerani connu sous le nom de « Dame à l’hermine », qui se tient au musée de Cracovie en Pologne, selon le communiqué.

L’esquisse remonte à la collection du peintre anglais Sir Thomas Lawrence, selon le communiqué. À la mort de Lawrence en 1830, son marchand a vendu le croquis à une vente aux enchères de Christie’s pour 3,50 € (2,5 livres britanniques). Il a été exposé publiquement pour la première fois en 1937 et a depuis été exposé dans des musées du monde entier.

«Je suis ravi que ce chef-d’œuvre, l’une des œuvres les plus importantes de la Renaissance encore entre des mains privées, ait été à nouveau confié à Christie’s après sa première vente en 1860», a déclaré Ben Hall, président de Old Master Paintings chez Christie’s New York dit dans la déclaration. « L’œuvre a été la propriété de certains des collectionneurs les plus distingués dans le domaine des maîtres anciens pendant de nombreux siècles, notamment le propriétaire actuel, qui en est propriétaire depuis 2008. »

Le croquis de l’ours sera exposé chez Christies ‘au Rockefeller Center, New York, à partir du 8 mai, puis sera présenté chez Christie’s à Hong Kong entre le 20 et le 25 mai. De là, il arrivera à Londres et le sera. afficher du 1er juin au 6 juin avant d’être mis aux enchères, selon le communiqué.

Le croquis devrait se vendre entre 11,3 millions de dollars et 16,9 millions de dollars (8 à 12 millions de livres).

