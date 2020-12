"cyberpunk 2077": Voici La Date De Sortie, à La Minute

Vraiment cette fois! La date de sortie de « Cyberpunk 2077 » est fixée et CD Projekt Red a également publié les heures exactes auxquelles les joueurs du monde entier peuvent se lancer avec le très attendu RPG. Les joueurs Xbox peuvent même commencer le préchargement immédiatement.

Les développeurs de « Cyberpunk 2077 » sont probablement beaucoup plus enthousiastes que les fans: après un long temps de développement et quelques reports, le jeu de rôle de science-fiction devrait enfin fêter sa sortie le 10 décembre. Selon le fuseau horaire, certains joueurs peuvent même commencer le 9 décembre, et les temps de préchargement des précommandes ne sont pas entièrement uniformes. Un tweet de CD Projekt Red s’éclaircit maintenant et propose une carte du monde avec les heures exactes.

«Cyberpunk 2077»: la console et le PC démarrent à des moments différents

Les joueurs sur console ont la tâche facile: la précharge a commencé sur Xbox le 3 décembre à 17 heures, heure française. Les utilisateurs de PlayStation devront attendre le mardi 8 décembre. L’activation aura ensuite lieu ponctuellement le 10 décembre à minuit.

Pour les utilisateurs de PC, le préchargement commencera sur GOG le lundi 7 décembre à 12 h, heure française, sur Steam et dans l’Epic Games Store à 17 h. L’activation aura ensuite lieu dans le monde entier simultanément pour PC et Stadia le 10 décembre, à 1h du matin, heure française. Pour les fans de « Cyberpunk 2077 » en Californie, le 9 décembre est dû au décalage horaire.

Toutes les heures de la sortie « Cyberpunk 2077 » dans l’aperçu Xbox: préchargement à partir du jeudi 3 décembre, 17 h, activation à partir du jeudi 10 décembre, minuit PlayStation: préchargement à partir du mardi 8 décembre, 17 h, activation à partir du jeudi 10 décembre ., 0 h PC: Préchargement sur GOG à partir du lundi 7 décembre, 12 h, Préchargement sur Steam / Epic à partir du 7 décembre, 17 h, activation à partir du jeudi 10 décembre, 1 h.

Aux États-Unis, certaines versions PS4 de «Cyberpunk 2077» ont été livrées prématurément. C’est pourquoi des rumeurs circulent sur Internet, en particulier sur la taille du patch du premier jour. CD Projekt Red a alors demandé de ne pas publier de spoilers et de vidéos de « Cyberpunk 2077 » avant la sortie. Si vous voulez être surpris par le jeu, vous devez quand même faire attention lorsque vous surfez.