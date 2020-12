« Cyberpunk 2077 » sort la bande-annonce de son mode photographie

Le développeur de « Cyberpunk 2077 », CD Projekt RED, a lancé un nouveau bande annonce prochain jeu vidéo, tout sur le mode Photo du titre. Sans vraiment jouer avec ça, c’est-à-dire à quel point c’est impressionnant, mais la bande-annonce le fait certainement ressembler grande qualité.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les acteurs de « My Hero Academia » partagent leur enthousiasme pour le prochain film

La bande-annonce met en évidence comment vous pouvez manipuler le caméra de jeu, modifiez différents effets tels que l’exposition ou le grain, et vous pouvez même ajouter des autocollants et autres à n’importe quelle photo que vous souhaitez capturer.

«Prenez la pose et capturez vos moments préférés de Night City avec le mode photo #Cyberpunk 2077»! Voyez-le en action dans notre dernière vidéo. Prêt? Dites « cheese! «

«Cyberpunk 2077» est une histoire d’action-aventure en monde ouvert Ville de nuit, ongle mégalopole obsédé par le pouvoir, le glamour et la modification corporelle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Fortnite Saison 5 Chapitre 2: « Zero Point » et « The Mandalorian » sont arrivés

«Cyberpunk 2077» le lancement est prévu pour PlayStation 4, Xbox One et PC le 10 décembre après avoir été retardé pour la dernière fois.

Il sera également disponible pour jouer à la fois sur Playstation 5 comme dans Xbox série x avec une mise à jour gratuite plus tard pour profiter de la Prochaine génération.