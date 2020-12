Cyberpunk 2077 Review Embargo levé, les rapports révèlent le nombre de bugs (Spoiler Free)

Remarque: cet article a été conçu pour vous assurer que vous ne rencontrez aucune information inutile sur le titre prévu, Cyberpunk 2077. Gardez à l’esprit que les liens dans cet article n’ont pas été construits avec la même intention, de manière exponentielle encore plus pour intégré Twitter liens.

Au cours des derniers mois, nous nous sommes penchés sur le niveau de compétence CD Projekt Red a conçu le prochain très attendu Cyberpunk 2077 à la fin de 2020, suite à de multiples retards et concernant les pratiques de travail communiquées de manière cohérente et fiable.

Le statut de CD Projekt Red en tant que développeur uber-PC avec des pratiques favorables aux consommateurs était finalement en jeu; un titre, certes de courte durée, qui leur a été accordé à la suite de leurs sorties positives de contenu gratuit pour The Witcher 3 qui offrait des DLC payants qui reflétaient le jeu de base en termes de contenu et de construction du monde.

Aucune pression pour les mastodontes polonais du jeu qui ont récemment dépassé Ubisoft en tant que développeur européen le plus précieux: il suffit de créer un titre qui puisse approcher The Witcher 3 en termes de statut et de contenu (la troisième itération de la franchise est en grande partie responsable de l’adaptation Netflix) et parvient simultanément à faire sauter toutes les attentes hors de l’eau.

Super simple.

Des attentes qui sont devenues absurdement astronomiques au fur et à mesure que les mois se sont transformés en années, et les courts délais se sont transformés en un sentiment de frustration sans fin pour les fans qui attendaient avec impatience plus de ce titre depuis sa révélation originale en 2012.

L’embargo sur l’examen a été levé et les rapports et les résultats en préoccupent beaucoup.

Notez que les scores numériques finaux signifient très peu, voire rien; ce sont des nombres arbitraires qui changent et flottent sans cesse et constamment d’un point de vente à l’autre, sinon d’un critique à l’autre. Nous nous concentrons donc sur l’essentiel de ce que les critiques ont déclaré, et cela a fait écho à une facette singulière qui pourrait donner à tout le monde le moment le plus bref de pause demain, sinon plus tôt.

Critique: « Cyberpunk 2077 » ressemble à l’évolution désordonnée et inévitable de la conception en monde ouvert, @genepark écrit. Ces premières impressions s’accompagnent de nombreuses mises en garde. D’une part, le jeu déborde de problèmes. https://t.co/NQJwdauWUm – Le Washington Post (@washingtonpost) 7 décembre 2020

Il y a des bugs, ils sont censément partout, et ils empêchent systématiquement les joueurs de progresser et, certains l’ont déclaré, ont carrément ruiné le rythme et les moments décisifs présentés aux joueurs tout au long du titre.

Il convient de noter que tous les points de vente qui jouent actuellement à la critique le font via GOG, ce qui signifie que tous les utilisateurs utilisent une version PC du titre. Dans les critiques, les points de vente ne peuvent pas créer leurs propres captures d’écran et vidéos du gameplay: ils ne peuvent intégrer que des séquences B-reel proposées par CD Projekt Red, ce qui signifie qu’il est difficile d’expliquer précisément ce qui se passe.

Cela signifie également que les critiques désireux de publier sont bloqués à l’aide de cinématiques qui ont déjà été disséquées à l’infini au cours des derniers mois, voire des années.

Review Cyberpunk 2077 est une réalisation époustouflante, si vous pouvez ignorer la myriade de problèmes de lancement, écrit @AndyPlaytonic ⭐⭐⭐⭐⭐ ➡️ https://t.co/xILqXDLco3 pic.twitter.com/srQZa8d5V2 – VGC (@VGC_News) 7 décembre 2020

Actifs flottants, pose en T, la mécanique ne réagit pas correctement à un déclencheur, l’interface utilisateur ne fonctionne pas correctement: pensez à quel point La division était le jour de la sortie et multipliez-le par trois.

Ce n’est que sur PC: les consoles sont théoriquement dans un état bien pire, du moins en ce qui concerne la génération actuelle (Xbox One et PlayStation 4), qui est aggravée par les déclarations du retard le plus récent causé spécifiquement par ces plates-formes. Nous n’avons rien vu de ce que ces plates-formes peuvent offrir avec la viande Cyberpunk 2077, et le titre fait que les plates-formes charnues ont parfois du mal à tout traiter.

toutes les critiques officiellement sous embargo de Cyberpunk 2077 que vous voyez aujourd’hui sont basées sur la version PC via GOG https://t.co/GxNKDb9rW0 – GenePu̶̗͇͆ń̵̲́͜k 2077 (@GenePark) 7 décembre 2020

Avec des plates-formes PC charnues en difficulté, cela suscite également des préoccupations concernant les performances des consoles de nouvelle génération, à savoir la Xbox Series X et la PlayStation 5; aucune copie d’évaluation n’a été offerte pour l’une de ces quatre consoles, laissant l’imagination pour combler les lacunes entre les performances du PC (et CD Projekt Red est généralement considéré comme un développeur PC-first, du moins empiriquement). SkillUp a signalé qu’aucun code d’examen de la console n’était offert à aucun point de vente.

Les critiques ne devraient pas être des véhicules pour déployer plus de matériel marketing, alors je publierai ma critique lorsque je serai en mesure de vous montrer la réalité du jeu avec mes propres images. Je suis également déçu qu’aucun code d’examen de la console n’ait été fourni à aucun point de vente … – Amélioration des compétences (@SkillUpYT) 7 décembre 2020

Il convient également de noter que les copies de revue envoyées par CD Projekt Red utilisent Denuvo Anti-Tamper pour protéger le titre jusqu’à sa sortie: il s’agit d’un programme anti-piratage qui a facilement établi des comparaisons avec de pires performances, bien que ce ne soit pas universel. métrique par tous les moyens. Certains médias s’abstiennent actuellement de discuter de la performance qui aurait du mal à jouer le titre spécifiquement pour cette raison, bien que beaucoup aient malgré tout avancé.

J’espère que le patch du premier jour en zappera beaucoup, car c’est trop pour ignorer tel quel. Jamais assez pour m’empêcher de jouer, l’esprit, et quand c’est sur une chanson ça peut être spectaculaire. – Tomagotchi (@TomHoggins) 7 décembre 2020

Le CDPR a fait une déclaration concernant les bogues qui sont systématiquement référencés par plusieurs points de vente, affirmant que la grande majorité de ces bogues ont été écrasés via un grand patch récemment qu’un développeur prétendant être du CDPR a déclaré qu’il n’était pas considéré comme le « premier jour pièce’.

The Witcher 3 était également un peu bogué au lancement; ce n’est pas nécessairement un nouveau territoire que nous marchons ici avec CD Projekt Red, bien que peut-être quelques rapports décevants qui sont arrivés tôt ont quelques sourcils plus sillonnés que CDPR le souhaiterait. Certains ont déclaré que le projet se serait un peu mieux comporté s’ils avaient offert quelques retards supplémentaires, même s’il faut se demander si les fans auraient pu piétiner un autre retard.