Cyberpunk 2077: Pourquoi les rapports de test apparaîtront plus tard que prévu

Après une longue attente, apparaît sur 10 décembre 2020 officiellement le RPG de science-fiction Cyberpunk 2077. Mais alors que le moment est venu jeudi prochain et que les joueurs peuvent enfin se rendre à Night City, de nombreuses rédactions attendent toujours un accès anticipé au titre afin de publier le rapport de test à temps pour l’embargo ou au moins à temps pour la sortie et donner aux lecteurs un Pour faire une recommandation d’achat – ou pas.

Parce que pour le moment, il est encore complètement incertain que le jeu de rôle des fabricants de Witcher puisse même rendre justice à l’énorme battage médiatique de ces dernières années.

De nombreuses rédactions attendent toujours leurs échantillons de test

Le fait que «Cyberpunk 2077» ne soit pas forcément un petit titre ne devrait pas être une grande surprise pour la plupart de ceux qui se sont même un peu occupés du jeu.

Mais à quel point la portée sera finalement énorme, ne peut actuellement être que spéculée. Après tout, on a appris récemment que le responsable de l’assurance qualité, Łukasz Babiel, rapportait déjà « Cyberpunk 2077 » Joué plus de 175 heures avoir. Cependant, on ne peut pas tirer grand-chose de ce chiffre. Après tout, le testeur a déjà joué plusieurs fois sur le titre, alors qu’en raison de son activité, il devrait également afficher un style de jeu beaucoup plus approfondi.

D’accord – quelques journalistes m’ont fait savoir en privé que certains ont déjà des unités de révision de CYberpunk 2077. Cependant, de nombreux grands magasins attendent toujours, ce qui est… étrange! – Ryan Brown 🎮 (@Toadsanime) 4 décembre 2020

La portée de Cyberpunk 2077 est un problème pour de nombreuses rédactions

Néanmoins, il est clair que « Cyberpunk 2077 » nécessitera beaucoup de temps avant que les crédits scintillent sur l’écran. Et c’est exactement là que réside le problème de nombreux testeurs. Le jeu de rôle sera similaire à un Assassin’s Creed Valhalla nécessitent beaucoup de temps, ce que de nombreuses rédactions et rédacteurs en chef indépendants ne disposent pas du tout. Comme mentionné au début, un La plupart des équipes éditoriales de jeux dans le monde jusque là pas même un motif de test reçu – 45secondes.fr inclus. Même si nous recevions un échantillon aujourd’hui, ce serait impossible de faire un test à temps pour la sortie à créer jeudi.

Au final, de nombreux testeurs seront donc soumis à une forte pression et tenteront probablement l’histoire du « Cyberpunk 2077 » terminer dès que possible, à la Respectez la date limite pouvoir les dépasser ou au moins les dépasser de quelques jours seulement. Peut-être s’en tenir à ça quêtes secondaires passionnantes, œufs de Pâques et autres aspects du jeu de rôle inévitablement au bord du chemin.

En conséquence, nous vous conseillons, en cas de doute, de rester encore quelques jours attendre plus longtemps pour votre jeu, afin que vous vous informiez à l’avance de l’état général de « Cyberpunk 2077 » et en attendant les premiers rapports de test significatifs.

Nous vous emmènerons ici 45secondes.fr Bien sûr, tenez-vous au courant et signalez s’il y a des nouvelles intéressantes sur « Cyberpunk 2077 ».

