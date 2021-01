Cyberpunk 2077: où trouver Hideo Kojima? C’est là que se cache le créateur de Metal Gear – (Guide) Solution

Cyberpunk 2077 contient d’innombrables œufs de Pâques, des références à la culture pop et des emprunts au monde du jeu vidéo. Même un producteur de jeux de renommée mondiale est entré dans le jeu. Nous parlons de nul autre que Hideo Kojima, le créateur de la série « Metal Gear ».

Si vous aimez le développeur de jeux japonais et souhaitez le rencontrer une fois en direct et en couleur – dans un jeu vidéo – vous avez désormais l’opportunité dans «Cyberpunk 2077».

Nous vous dirons où chercher dans le jeu pour trouver le cerveau derrière « Silent Hills » (PT) et « Death Stranding ».

Où est Hideo Kojima dans Cyberpunk 2077?

Vous rencontrez Hideo Kojima relativement tôt dans le jeu, depuis Mission « The Heist »que toi avec Jackie nie. Donc, si vous êtes au milieu de la mission avec l’Arasaka Tower Heist, à un moment donné, Jackie vous demandera ce que vous voulez faire. Alors dis juste « Que tu regardes autour du bar de la discothèque » vouloir.

Vous devez rester au bar! © Projet CD

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez d’abord être libre dans le bar de la tour Arasaka et explorez la région. Hideo Kojima est assis sur un Canapé à l’arrière, partie droite de l’emplacement.

En fait, vous devriez vraiment lui rendre visite, car il parle actuellement à ses collègues. Il parle de sujets passionnants comme la narration et V peut même interagir avec le créateur du jeu si vous attendez suffisamment longtemps.

Trouvez Hideo Kojima – le voici! © Projet CD

Si vous souhaitez présenter à Hideo Kojima une idée de jeu, vous pouvez le faire à ce stade sous forme virtuelle.

Important: Notez que vous ne pouvez visiter Kojima que pendant cette mission. Si vous avez terminé « The Heist », ce n’est plus possible.

De là, il y en a encore un Œuf de Pâques hors du jeu Death Strandingqui a été produit par Kojima Productions. Si vous voulez savoir où trouver BB de « Death Stranding », vous devez rechercher ici:

