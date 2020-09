Cyberpunk 2077 ne nécessitera pas 200 Go d’espace, affirme CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 C’est l’un des jeux vidéo les plus attendus depuis des années, même avec ses nombreux retards. CD Projekt RED Il a réussi grâce à The Witcher 3 que son nom était reconnu comme synonyme de succès, c’est pourquoi cette aventure alternative a de nombreux chiffres pour réaliser de belles ventes presque immédiatement. Or, on sait que d’après l’étude ils ont voulu apaiser une rumeur qui avait commencé à inquiéter pas mal de joueurs: celle du espace requis pour l’installation.

Non, la taille de Cyberpunk 2077 ne sera pas de 200 Go

De cette manière, alors nous vous laisserons avec Le tweet de Marcin Momot, membre de CD Projekt RED qui a clarifié – plus ou moins – les doutes concernant l’espace nécessaire pour avoir Cyberpunk 2077 sur notre matériel:

“Bien que la configuration système requise n’ait pas encore été publiée (même si cela ne prendra pas longtemps), je voulais aborder ce sujet Reddit. Le jeu n’occupera pas un total de 200 Go lorsque vous l’aurez installé. Vous pouvez vous attendre à ce que l’espace requis sur votre disque dur finisse par être similaire à celui des autres jeux modernes d’aujourd’hui.“.

Comme on peut le voir, M. Momot il exclut que la taille finale du titre soit aussi tonitruante que ce qui a été supposé sur les réseaux, et le rapproche plutôt des autres jeux actuels. Le doute réside donc dans quels jeux en particulier il faut relativiser, car il ne faut pas oublier que Des œuvres comme The Last of Us 2 et Final Fantasy VII Remake ont nécessité un double CD cette année – installation et jeu – afin d’éviter une charge excessive. Nous ne devons donc pas exclure qu’avec Cyberpunk 2077, ils aient opté pour quelque chose de similaire.

Cyberpunk 2077 sortira pendant la 19 novembre 2020, et il le fera comme un jeu multiplateforme. De cette manière, les parties intéressées peuvent obtenir le titre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia. Les joueurs qui achètent des versions du jeu sur les consoles de la génération actuelle Sony et Microsoft ils l’acquériront gratuit sur PS5 et Xbox Series X.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂