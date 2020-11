"cyberpunk 2077" Montre Enfin Le Gameplay De La Console

« Cyberpunk 2077 » a l’air bien, nous le savions déjà – mais le gameplay n’était jusqu’à présent disponible que dans la version PC. Maintenant, le développeur CD Projekt Red a montré pour la première fois des scènes de jeu des versions de console pour Xbox Series X et Xbox One X.

Lorsque Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre, de nombreux joueurs joueront également au jeu de rôle sur les nouvelles et anciennes consoles Xbox. Ils savent désormais à quoi s’attendre: dans une vidéo de dix minutes, on voit Night City en action sur du matériel Microsoft.

Recommandations de l’auteur: Jouer à « Cyberpunk 2077 »: sortie reportée à décembre Night City in Motion

Fondamentalement, on peut dire: « Cyberpunk 2077 » a l’air bien sur Xbox One X et Xbox Series X et fonctionne bien – même s’il faut toujours se rappeler que les courts extraits ont probablement été choisis délibérément afin que les problèmes de performances ne soient pas reconnaissables. Malheureusement, il n’y a pas de scènes de jeu de la version standard de la Xbox One – le vieux matériel de la console était l’une des raisons pour lesquelles la sortie a récemment dû être reportée à nouveau, selon Eurogamer. CD Projekt Red doit également le gameplay de la Xbox Series S et de toutes les consoles PlayStation pour le moment.

Pas encore de gameplay de nouvelle génération

Ce que nous ne voyons pas non plus dans la vidéo: la version nouvelle génération de « Cyberpunk 2077 ». Les scènes de jeu ne fonctionnent sur la Xbox Series X que via la compatibilité descendante et n’offrent pas encore de nouvelles fonctionnalités ou effets tels que le lancer de rayons. Seule une mise à jour, qui devrait apparaître en 2021, apportera la vraie version nouvelle génération du jeu. D’ici là, «Cyberpunk 2077» devrait au moins bénéficier des performances des Series X, Series S et PS5 en termes de fréquence d’images et de temps de chargement.

Cyberpunk 2077 Achetez maintenant sur