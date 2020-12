Cyberpunk 2077 – Liste des trophées et des succès

Le monde de Cyberpunk 2077 est vaste et plein d’opportunités pour gagner rapidement de l’argent dans la dystopie high tech low life de Night City. Êtes-vous prêt à brûler la ville au sol? Prêt à mener d’intenses batailles de rue avec des gangsters cybernétiquement améliorés? Eh bien, si tel est le cas, vous feriez mieux de consulter cette liste complète de trophées et de réalisations pour prouver à tout le monde que vous êtes en effet le meilleur mercenaire de Night City.

Tous les trophées / réalisations

Il y a un total de 45 trophées / succès, et ci-dessous vous les trouverez tous classés par type, ainsi que les exigences de déverrouillage. Certains d’entre eux sont basés sur une histoire, ce qui signifie que vous les débloquerez au fur et à mesure que vous jouerez au jeu; cependant, d’autres nécessitent des étapes supplémentaires dans le jeu. Cela dit, voici tous les trophées et réalisations pour Cyberpunk 2077.

Tous les trophées Platine et Or / Réalisations

Ne jamais disparaître: Débloquez ce trophée de platine en débloquant tous les autres trophées du jeu.

Le monde: Terminez le scénario principal pour débloquer ce trophée d’or.

Tous les trophées / succès Bronze Cyberpunk 2077

Trophées / succès de l’histoire de bronze

La grande prêtresse: Débloquez en parlant avec Hanako Arasaka.

La roue de la fortune: Débloquez en interrogeant Anders Hellman.

L’ermite: Déverrouillez en trouvant Alt Cunningham.

Les amoureux: Débloqué en volant la relique.

L’idiot : Devenez un mercenaire pour débloquer ce trophée.

Trophées / succès de la quête secondaire de bronze

Protéger et servir : Débloqué en terminant tout le scénario de River Ward, ce qui signifie terminer toutes les quêtes secondaires proposées par River Ward.

Aux mauvaises décisions!: Vous déverrouillez ce suivant de la même manière que le dernier; terminer toute la série de quêtes de Kerry Eurodyne, ce qui signifie terminer toutes leurs quêtes secondaires.

Judy contre Night City: Encore , débloqué en terminant tout le scénario de Judy Alvarez, ce qui signifie terminer toutes les quêtes secondaires proposées par eux.

Vie de la route: Débloqué en terminant tout le scénario de Panam Palmer (complétez toutes les quêtes secondaires proposées par eux).

Bushido et Chill: Débloqué en terminant tout le scénario de Rogue (terminez toutes les quêtes secondaires proposées par eux).

Trophées d’activités / réalisations en bronze

Je suis la loi: Débloquez ce trophée en terminant toutes les observations de Cyberpsycho.

Conversion du corps entier: Installez au moins un implant dans chaque système et partie du corps pour le déverrouiller; vous pouvez installer des implants chez Ripperdocs. Pour trouver un Ripperdoc, recherchez les ciseaux blancs sur la carte.

Gun Fu: Tuez ou assommez au moins trois ennemis l’un après l’autre rapidement avec un revolver ou un pistolet de près.

Attaque de l’arbre de Noël: Terminez un protocole de violation sans télécharger plus de trois démons.

Dix sur dix: Atteignez le niveau maximum dans n’importe quelle compétence pour débloquer ceci.

Pistolero: Tirez sur une grenade ennemie alors qu’elle est en vol avec un revolver.

Deux têtes, une balle: Tuez ou assommez deux ennemis à la fois avec un fusil de précision.

Atterrissage brutal: Pendant que Berserk Cyberware est actif, faites un atterrissage de super-héros pour tuer ou assommer deux ennemis.

Méthode de Stanislavski: Choisissez dix options de dialogue de chemin de vie pour déverrouiller cela.

Maître Artisan – Débloqué en fabriquant trois objets légendaires.

Démon dans le shell: Tuez ou assommez trois ennemis avec un quickhack de grenade détonante.

Mort ou vif : Tuez ou assommez 50 ennemis pendant que le temps est ralenti; vous avez besoin d’un Cyberware Nervous System, qui peut être acheté auprès de Ripper Docs comme Buck’s Clinic.

Doit être des rats: Utilisez 30 fois le quickhack Distraire les ennemis sans être attrapé pour débloquer ce trophée.

V pour Vendetta: Après vous être ressuscité avec Second Heart, tuez ou assommez immédiatement l’ennemi qui vous a abattu en au moins 5 secondes.

De même pour toi: Tuez ou assommez tous les ennemis qui vous ont lancé une grenade pour débloquer ce trophée.

Voyageur fréquent: Déverrouillé en trouvant tous les dataterms de voyage rapide; vous pouvez les trouver sur la carte marquée par des icônes violettes.

Tous les trophées / succès Silver Cyberpunk 2077

Trophées / Succès Silver Story

Le diable: Débloqué en aidant Takemura à venger la mort de Saburo Araska.

L’étoile: Débloqué en quittant Night City avec les Aldecaldos.

Le soleil: Débloqué en choisissant une ligne de dialogue avec Johnny Silverhand dans la mission «Nocturne Op55N1».

Tempérance: Laissez Johnny Sliverhand garder votre corps pour débloquer ce trophée.

Trophées d’activités / réalisations d’argent

Stupéfiant: Débloqué Récupérez tous les objets appartenant à Johnny Sliverhand.

C’est élémentaire: Débloqué par terminer tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Watson.

Salutations de Pacifica!: Débloqué par terminer tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Pacifica.

La terre des déchets: Débloqué en terminant tous les concerts et NCPD Scanner Hustles dans les Badlands.

Petit Toyko: Débloqué en terminant tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Westbrook.

Lumières de la ville: Débloqué en terminant tous les concerts et les Hustles du scanner NCPD dans le centre-ville.

La jungle: Débloqué en terminant tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Saint-Domingue.

Rues moyennes: Débloqué en terminant tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Heywood.

Autojock: Achetez tous les véhicules disponibles à l’achat pour débloquer ce trophée.

Vrai soldat: Tuez ou assommez un total de 300 ennemis à l’aide d’armes à distance.

Vrai guerrier: Tuez ou assommez un total de 100 ennemis en utilisant des armes de mêlée.

Le fou errant : Trouvez tous les graffitis de tarot pour le travail Fool on the hill pour débloquer ce trophée.

Légende de l’au-delà: Atteindre la crédibilité maximale de la rue; vous pouvez le faire en accomplissant des quêtes secondaires, des quêtes principales et diverses autres activités.

C’est tous les trophées du jeu, d’après l’apparence de celui-ci, vous êtes dans un sacré tour. Cela dit, amusez-vous et assurez-vous de consulter notre page de jeu dans les semaines à venir pour en savoir plus sur Cyberpunk 2077.