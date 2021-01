Cyberpunk 2077 – l’état catastrophique n’était pas un secret, selon Insider

Après Marcin Iwiński, co-fondateur de CD Projekt, la semaine dernière encore pour le mauvais état de Cyberpunk 2077 s’est excusé, si le En contradiction flagrante avec les niveaux de gestion selon un nouveau rapport.

Iwiński a déclaré avoir fait l’étendue totale de l’erreur n’était pas connue, mais un nouveau rapport interne suggère maintenant qu’il c’était vraiment le cas.

Comme l’explique le spécialiste de l’industrie Jason Schreier via Bloomberg, il aurait plus de 20 salariés et anciens salariés interrogé par CD Projekt RED, qui restent largement anonymes, mais ont quelque chose à apporter à la question. À ce stade, nous jetons un coup d’œil à l’article d’initié.

Développeur sur les états de production de Cyberpunk 2077

Selon les sources anonymes, les erreurs majeures étaient beaucoup plus probables mauvaise planification, ambition arrogante et défauts techniques. De plus, selon le développeur beaucoup en marketing coulé, dont la production a souffert. le Horaire être loin de ça depuis le début irréaliste été pour un tel projet. Ainsi, non seulement la direction aurait pris une mauvaise décision, mais tout s’est déroulé tout au long du développement.

Mis à part les circonstances liées à la pandémie corona, ce que le Communication et production rendues difficiles, les développeurs devraient pas d’accès aux kits de développement de console au bureau, ce qui pourrait expliquer le mauvais état de la version console.

Aurait continué tests externes montre les problèmes pourquoi le mauvais état pas de surprise non plus aurait pu l’être, comme Iwiński l’a encore une fois affirmé récemment.

«À mesure que la date approchait, tout le monde dans le studio savait que le jeu était en mauvais état et avait besoin de plus de temps., donc Jason Schreier dans son rapport.

Schreier fait référence ici au 19 novembre 2020, après quoi le jeu se retourne Reporté de 3 semaines a été. Pendant ce temps, les développeurs auraient dû tout donner:

« Les développeurs épuisés ont programmé autant qu’ils le pouvaient. »

Mais apparemment, il n’y avait pas assez de temps pour changer quoi que ce soit sur l’état catastrophique dans lequel il se trouvait 10 décembre 2020 est finalement apparu.

Entre autres choses, parle Adrian Jakubiak publiquement, l’ancien programmeur audio de CD Projekt RED. Il pense qu’il est sur Certains jours jusqu’à 13 heures aurait travaillé et parfois même plus – parfois 5 jours par semaine. Nous avons déjà signalé des informations privilégiées, même de 6 jours de semaines parlées.

Dans le rapport, certains problèmes sont également répertoriés, que nous énumérons pour vous ici:

CD Projekt Red aurait eu des difficultés à gérer une équipe de plus de 500 personnes (deux fois plus qu’avec The Witcher 3 ).

). Adam Badowski a changé le point de vue à la troisième personne en le point de vue à la première personne, ce que tout le monde n’a pas accepté avec enthousiasme.

Badowski aurait demandé un nouveau moteur très tardivement, ce qui a rendu le travail difficile. Les développeurs ont donc dû travailler en parallèle sur le nouveau moteur et le nouveau jeu.

Schreier a aussi quelques détails tweeté. Par exemple sur les employés qui ne voulait pas insérer d’heures supplémentaires. En fait, le PDG aurait approuvé. Mais alors les heures restantes sont restées autres employés. Ces derniers auraient pu tenter l’un ou l’autre de faire plutôt eux-mêmes les heures supplémentaires avant que les collègues ne soient encore plus stressés.

CD Projekt réagit au rapport Bloomberg

Adam Badowski doit avoir officiellement parlé du rapport Bloomberg entre-temps. Dans une réponse sur Twitter il aborde quelques ambiguïtés que Schreier laisse ouvertes dans son article.

Cela inclut la question de la « 20 personnes » de la source pour le rapport. Il critique que Schreier ne révèle qu’un informateur et 20 personnes ne représenteraient pas 500 employés. C’est pourquoi vous pouvez le faire à ce stade ne pas généraliser. Il remet donc en question la crédibilité de l’article plutôt que de traiter des déclarations spécifiques.

Grâce au succès du marketing et à la bonne réputation de la franchise «The Witcher», le jeu a pu entrer dans le premier 10 jours après la sortie, 13 millions de fois vendu. le Cours de l’action cependant, a coulé après réveil brutal de 30% et Les investisseurs ont déposé un recours collectif contre l’entreprise pour fraude. Le jeu était et est toujours à ce jour injouable sur les consoles publiées Xbox One et PS4. Sur quoi Sony s’est allumé et que A pris le jeu sur le PS Store.