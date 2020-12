"cyberpunk 2077": Les Joueurs Déçus Récupèrent Leur Argent

Les joueurs qui ne peuvent malheureusement pas profiter de « Cyberpunk 2077 » sur le matériel le plus puissant doivent faire face à des plantages, des erreurs graphiques et des performances généralement médiocres dans de nombreux cas. La déception de nombreux fans est si grande qu’ils regrettent l’achat et demandent leur argent. Le développeur CD Projekt Red montre un aperçu et promet une amélioration.

Après les rapports de retours réussis dans les magasins numériques empilés sur Reddit, les développeurs de « Cyberpunk 2077 » ont maintenant officiellement confirmé: les acheteurs déçus peuvent échanger le jeu de rôle jusqu’au 21 décembre s’ils ne sont pas satisfaits de la qualité. CD Projekt Red s’est excusé dans un tweet, a promis des mises à jour prochainement et a même repris « Cyberpunk 2077 ». Les acheteurs de la version physique du jeu doivent d’abord essayer de l’échanger avec leur revendeur. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez obtenir de l’aide à [email protected]

Les acheteurs du jeu physique récupèrent également leur argent

Selon CD Projekt Red, plus de 8 millions de joueurs avaient précommandé le jeu, les coûts de production ont donc été rapidement récupérés après la sortie le 10 décembre. Les performances sur les différentes plates-formes varient fortement, cependant, le magazine technologique Digital Foundry atteste notamment de la version PS4 comme ayant des performances « extrêmement médiocres ». Le jeu fonctionne mieux sur les consoles de la Xbox Series X. Avant la sortie, les testeurs recevaient uniquement « Cyberpunk 2077 » pour le PC, où les performances sont stables, en fonction du matériel.

La mauvaise gestion est-elle responsable de la débâcle?

Le développement de « Cyberpunk 2077 » a duré environ huit ans, le studio polonais CD Projekt Red employait une grande équipe. La direction a maintenant pris la responsabilité du lancement cahoteux envers ses employés. Selon Bloomberg, ils ont également promis de verser des bonus convenus si une note Metascore inférieure à 90 est atteinte. Dans l’industrie du jeu vidéo, les paiements de bonus liés aux notes de critique sont courants. CD Projekt Red a été critiqué avant même la sortie de « Cyberpunk 2077 » parce que le studio a ordonné un travail le week-end pour terminer le jeu, bien que cette étape ait été auparavant publiquement exclue.