« Cyberpunk 2077 »: les joueurs découvrent un détail spécial

Un joueur « Cyberpunk 2077 » sur Reddit a découvert un nouveau détail de gameplay que de nombreux joueurs PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Les stades étaient probablement perdus. «Cyberpunk 2077» ce n’est pas «Red Dead Redemption 2» mais en termes de débordement de petits détails qui vous épateront.

Les bugs de jeu et les problèmes de performances ont dans de nombreux cas aveuglé les joueurs sur les détails les plus petits et les plus visibles du jeu. Par exemple, V s’accroupit sur la moto pour éviter les collisions lorsque cela est possible.

Bien que vous ayez peut-être déjà remarqué ce détail plus fin, il semble être passé inaperçu pour beaucoup, c’est pourquoi il est rapidement passé en haut de la page pour « Cyberpunk 2077 »sur Reddit cette semaine. Et il semble également que beaucoup de joueurs soient impressionnés par les détails et le travail qui se concrétise par de fines touches comme ça.

Pendant ce temps, d’autres ont suggéré que cela renforce encore la théorie selon laquelle ce jeu est sorti à la hâte.

Des détails comme celui-ci sont loin d’être révolutionnaires, mais c’est cette attention aux détails dont le reste du jeu bénéficierait grandement. Ces découvertes isolées Ils ne sont pas extrêmement remarquables, mais dans l’ensemble, de tels détails améliorent considérablement l’expérience.