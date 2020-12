"cyberpunk 2077" Les économies Se Briseront Si Elles Deviennent Trop Grosses

Le lancement de « Cyberpunk 2077 » était tout sauf fluide: les versions de jeu pour Xbox One et PS4 sont pratiquement injouables et même dans la version PC, de nombreux joueurs rencontrent des bugs à peu près tous les coins. Maintenant, un autre mauvais bogue a été ajouté qui détruit de manière irréversible les sauvegardes du PC.

La cause des états de sauvegarde détruits dans « Cyberpunk 2077 » est une limitation de la taille de la mémoire. Si un état de la mémoire dépasse la taille de 8 Mo, il est très probable qu’il sera irrémédiablement détruit. Plusieurs utilisateurs de Reddit ont déjà confirmé avoir rencontré le bogue. Le développeur CD Project Red a déjà commenté les problèmes. La limite de taille de la mémoire peut être augmentée dans les prochains correctifs. Jusque-là, les joueurs doivent se contenter d’une solution de contournement.

Gardez un petit inventaire et évitez le problème de duplication

CD Project Red écrit ce qui suit dans le centre de support GOG: « Malheureusement, une sauvegarde endommagée ne peut pas être récupérée. Veuillez utiliser une sauvegarde plus ancienne pour continuer la lecture et essayer de réduire les objets et le matériel de fabrication dans votre inventaire. Si vous avez la duplication d’objets -Bug, charge une sauvegarde qui n’en est pas affectée. La limite de la taille de sauvegarde pourrait être augmentée avec l’un des correctifs suivants, mais les fichiers détruits ne peuvent pas être récupérés. «

Bien que les développeurs de CD Project Red fassent actuellement de leur mieux pour aplanir autant de bogues que possible avec les correctifs, ces rapports devraient en outre contribuer à ce que les joueurs réclament leur argent pour « Cyberpunk 2077 ». Sony a déjà supprimé le jeu du PlayStation Store et propose des remboursements. Le jeu restera disponible dans le Microsoft Store pour le moment, mais Microsoft propose également le remboursement du prix d’achat.