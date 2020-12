« Cyberpunk 2077 »: les échecs génèrent des millions de pertes pour étudier les fondateurs

Erreurs post-lancement et bogues de « Cyberpunk 2077«Commencer à avoir un impact direct sur les actions de l’entreprise développeur CD Projekt Red, qui, selon certains rapports, pourrait générer des pertes chez ses quatre fondateurs estimées à un milliard de dollars.

Le portail Bloomberg note que la société appartient collectivement à Marcin Iwinski, Adam Kicinski, Pitor Nielbowicz et Michal kicinski, qui détiennent à eux trois 34% des actions de la société. Les valeurs de propriété de ses actions ne valent plus que 3 milliards de dollars après le lancement chaotique du jeu dans lequel les dirigeants sont accusés de cacher le véritable état du jeu aux utilisateurs de console.

Un accueil négatif a également entraîné CD Projeckt Rouge réduire les estimations de ventes du jeu, faisant passer le chiffre initial de 30 millions à 25,6 millions d’exemplaires. Il reste à savoir quel sera l’impact des correctifs de mise à jour sur le jeu et si ceux-ci amélioreront réellement la qualité de l’expérience.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu vidéo obtient un accueil similaire à ses débuts et il y a eu des cas où la maison de développement parvient à l’améliorer après des efforts ardus. « Star Wars: Battlefront II»A été souligné par la communauté après avoir découvert que les« lootboxes »offraient de meilleures récompenses à ceux qui payaient plus pour elles.

EA non seulement cela éliminerait cette option pour les micro-paiements. Cela rehausserait également le jeu, en faisant un favori des fans de la franchise. « Guerres des étoiles». Le sien CD Projekt Red Vous améliorerez la perception qu’a le public de l’entreprise et de son jeu.

Jusqu’à présent, la version de PC il reste comme le port supérieur avant la version console (surtout ceux de « dernière génération »). Les mois entre la sortie du jeu et l’arrivée des correctifs de mise à jour coûteront aux développeurs la réputation qu’ils ont acquise.

Dans un document récent publié par la société, ils confirmeraient que les versions pour PS4 et Xbox One ils n’ont pas «reçu suffisamment de temps des programmeurs» et que les avancées ont cherché à mettre en évidence la capacité technique des jeux de nouvelle génération. Pendant, Sony et Microsoft Ils ont offert des remboursements à ceux qui ne sont pas satisfaits de leur achat.