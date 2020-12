Cyberpunk 2077: les chefs de projet de CD s’excusent pour les problèmes de jeu et autorisent les retours

Le début de Cyberpunk 2077 n’était pas aussi fluide que le développeur CD Projekt RED et les nombreux joueurs l’avaient probablement souhaité. Bien plus, la sortie du jeu en monde ouvert super ambitieux a été caractérisée par de nombreux bugs, problèmes, plantages et problèmes de performances.

Qu’est-il arrivé? Surtout les joueurs de la version PS4 et Xbox One se sont plaints erreurs massivesqui rendent «Cyberpunk 2077» presque injouable, c’est pourquoi nous aussi pour le moment un avertissement d’achat des Games pour ces deux consoles.

Cependant, avez-vous déjà acheté le jeu et ne souhaitez pas utiliser le correctifs de réparation attendez, CD Projekt RED vous propose désormais le dans son communiqué Possibilité de retour.

Désolé de CD Projekt pour Cyberpunk 2077

Dans le post qui vient d’être publié la direction s’excuse du studio de développement polonais pour le expérience de jeu assombrie pour le lancement de « Cyberpunk 2077 » et le matériel de jeu non affiché sur PlayStation 4 et Xbox One avant la sortie. Plus de temps aurait dû être investi dans une meilleure jouabilité sur les consoles de dernière génération, dit-il.

Ce qui va se passer maintenant? On aimerait aplanir ces erreurs en ajoutant le sept prochains jours d’autres mises à jour publiées pour corriger les bogues et les plantages du jeu. Un premier patch est déjà apparu ces derniers jours:

Nouveaux correctifs en janvier et février

Deux autres mises à jour plus importantes devraient alors avoir lieu après les vacances de Noël janvier et Février 2021 et surtout corriger les erreurs sur PS4 et Xbox One. Cependant, les joueurs de dernière génération ne devraient pas s’attendre à un look qui puisse suivre les graphiques de nouvelle génération ou un PC haut de gamme.

Comment récupérer mon argent? Si vous ne souhaitez pas prendre le risque ou attendre plus longtemps les mises à jour, CD Projekt RED vous encourage à utiliser les options de retour pour les jeux numériques sur le PlayStation Store ou le Xbox Store. Pour les versions physiques, vous devez également contacter le revendeur concerné chez qui vous avez acheté « Cyberpunk 2077 ».

Si un retour n’est pas possible ici, vous devez envoyer un e-mail à [email protected] et laissez CD Projekt vous aider. Cependant, cette option n’est disponible que pendant une semaine jusqu’au 21 décembre 2021. Alors idéalement, profitez de cette opportunité dès que possible.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂