Cyberpunk 2077 : la suite de CD Projekt RED officiellement confirmée

Cyberpunk 2077 obtient une suite. qu’après Liberté fantôme aucun autre DLC d’histoire majeure n’apparaîtra, cela devrait donc également être dû au fait que le studio de développement travaille déjà sur un successeur officiel. Il est en développement, comme le confirme désormais officiellement CD Projekt RED.

La suite de Cyberpunk 2077 nommée Orion est en préparation

Bonnes nouvelles: la Suite du Cyberpunk 2077 du CDPR est déjà en chantier. Cela a été fraîchement annoncé par le studio de développement aujourd’hui via Twitter. Il n’y a pas encore trop d’informations sur le jeu, mais vous pouvez trouver tout ce que nous savons déjà ici.

Cyberpunk : Orion ? Selon CD Projekt RED, il existe un Suite de Cyberpunk 2077 un travail en cours et porte actuellement le nom de code Orion. La suite ne vise rien de moins que de prouver « la pleine puissance et le potentiel de l’univers cyberpunk ».

A quand la suite de Cyberpunk ? Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la suite. Jusqu’à présent, nous avons également cherché en vain un calendrier approximatif ou un plan. Ce mais ça peut prendre du tempsjusqu’à ce que nous puissions jouer le titre, car le studio de développement a divers autres fers chauds au feu.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Le CDPR travaille également toujours sur plusieurs jeux The Witcher et une nouvelle IP

Ce n’était pas tout : CD Projekt RED a annoncé dans le même souffle qu’ils étaient sur le point de deux autres jeux The Witcher nouveaux et non annoncés auparavant sont en travaux. Et en plus de la nouvelle trilogie déjà annoncée.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

The Witcher en multijoueur : L’un des trois jeux « The Witcher » annoncés écoute le Titre provisoire Sirius. Il est créé à The Molasses Flood avec l’aide du CDPR et est censé significativement différent des précédents titres The Witcher. Surtout, probablement à travers un multijoueur qui vient compléter la campagne solo.

Près de Nom de code Polaris, le premier volet de la nouvelle trilogie The Witcher du CDPR vient également Titre provisoire Canis Majoris. Il s’agit également d’un jeu The Witcher développé en externe qui apparaît séparément.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Enfin et surtout, il y a aussi le Nom de code Hadar. Cela devrait être un toute nouvelle marque avec un nouveau décor de CD Projekt RED et en est encore aux tout premiers stades de développement.

Qu’attendez-vous le plus ? Êtes-vous plutôt intéressé par les nouveaux jeux The Witcher ou par une suite à Cyberpunk 2077 ?