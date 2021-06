‘Cyberpunk 2077’ est de retour sur le PlayStation Store: à partir de CD Projekt, ils avertissent que les problèmes de performances sont toujours là

La semaine dernière, CD Projekt Red a confirmé que ‘Cyberpunk 2077’ reviendrait le 21 juin sur le PlayStation Store et, en effet, il l’a été. Le jeu futuriste des développeurs de ‘The Witcher 3’ est de retour dans la boutique en ligne PlayStation pour 49,99 euros avec la promesse d’une mise à jour gratuite de nouvelle génération au second semestre 2021.

Cependant, et s’il est vrai que le jeu a reçu plusieurs correctifs au cours de ces six mois de sortie du PS Store, d’après l’étude polonaise, ils ont déclaré que « les utilisateurs peuvent continuer à éprouver certains problèmes de performances avec l’édition PlayStation 4 tandis que nous continuons d’améliorer la stabilité entre les plates-formes. « Ils garantissent également que » les versions PS4 Pro et PS5 offrent la meilleure expérience sur PlayStation.

Les problèmes avec l’ancienne génération sont toujours présents

Le lancement de Cyberpunk 2077 n’était pas exactement le meilleur. L’étude a beaucoup mis l’accent sur les versions PC, une plate-forme sur laquelle le jeu est plus stable et fidèle à ce qui est montré dans les bandes-annonces et les images officielles, mais à aucun moment il n’a montré d’images sur les consoles de dernière génération. Le président du studio a poursuivi en disant que les performances du jeu sur Xbox One et PS4 étaient « étonnamment bonnes pour un si grand monde ». Evidemment, lors de la sortie du jeu, les utilisateurs ont été très déçus.

Bien que les versions PC et Stadia aient fonctionné avec solvant (bien qu’elles ne soient pas exemptes de bugs, de problèmes et de comportement erratique de l’IA des PNJ), les versions d’ancienne génération n’étaient pas à la hauteur. Les graphiques n’avaient rien à voir avec ceux montrés par l’étude, les performances étaient assez médiocres et la critique ne s’est pas fait attendre. Il s’en est suivi un tel tollé que Sony a fini par retirer le jeu de son magasin et offrir des remboursements.

Six mois se sont écoulés depuis et ‘Cyberpunk 2077’ est de retour sur le PlayStation Store. Comme indiqué dans l’étude, les problèmes de performances sur la PlayStation 4 resteront là-bas, ils recommandent donc de jouer sur une PS4 Pro ou une PS5. A noter que les possesseurs du jeu et d’une PS4 ou Xbox One le recevront entièrement gratuitement. une copie pour PS5 ou Xbox Series X | S. Cette version devrait être disponible au cours du second semestre 2021.

