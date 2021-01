"Cyberpunk 2077": Désolé et mise à jour de la feuille de route à partir de CD Projekt Red

CD Projekt Red a publié une vidéo dans laquelle le co-fondateur Marcin Iwiński s’excuse pour le lancement misérable et l’état actuel de « Cyberpunk 2077 ». Expliqué dans la vidéo Iwiński, où les problèmes étaient avec le développement et présente une feuille de route de mise à jour.

Le discours d’Iwiński commence par des excuses à tous les fans de « Cyberpunk 2077 ». Il regrette que la qualité du jeu – notamment celle des versions console – ait déçu de nombreux acheteurs. Dans le même temps, cependant, il se protège contre les développeurs: la décision de publier le jeu dans un état inachevé incombe uniquement au niveau de la direction et il en assume l’entière responsabilité.

Les différences de performances entre PC et consoles ont été sous-estimées

Iwiński poursuit en expliquant que la faiblesse du matériel des consoles Last Gen en particulier était un défi sous-estimé. Le but lors du développement de « Cyberpunk 2077 » était de rendre le jeu « épique » sur le PC, puis de l’adapter au matériel de console plus faible. Bien que les développeurs soient conscients des grandes différences de performances entre PC et consoles, la tâche a tout simplement été sous-estimée.

« Cyberpunk 2077 » devrait recevoir de nombreuses mises à jour – sans aucun problème

Le plan pour que «Cyberpunk 2077» soit toujours sur la bonne voie est maintenant en place.

Il est clair pour CD Projekt Red que « Cyberpunk 2077 » ne doit pas rester dans son mauvais état actuel. Une feuille de route de mise à jour avec des corrections de bogues, des améliorations et des DLC est déjà disponible. Le prochain patch majeur avec le numéro de version 1.1 devrait apparaître dans les dix prochains jours. Le patch 1.2 encore plus complet est prévu pour les semaines à venir.

Les correctifs se concentrent principalement sur les corrections de bogues et l’amélioration des performances, il n’y aura pas de nouveau contenu. Étant donné que les corrections de bogues prennent un certain temps, le premier DLC gratuit pour «Cyberpunk 2077» a été reporté de quelques semaines. CD Projekt Red ne donne pas l’heure exacte de la sortie. Cependant, il devrait apparaître avant la mise à jour gratuite des consoles de nouvelle génération. Cela était initialement prévu pour le premier semestre de l’année, mais a maintenant été reporté au second semestre.

Dans un Q&A sur le site « Cyberpunk 2077 », qui a été publié pour accompagner la vidéo, le développeur explique que tous les futurs travaux sur le jeu devraient se faire complètement sans resserrement, c’est-à-dire un travail supplémentaire obligatoire sur des périodes parfois longues.