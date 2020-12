Cyberpunk 2077: c’est pourquoi vous devriez rester à l’écart des versions pour PS4 et Xbox One

Le 10 décembre est Cyberpunk 2077 publié. Le jeu de rôle d’action peut être joué sur PC, PS4 (avec option de mise à niveau vers PS5) et Xbox One (avec option de mise à niveau pour Xbox Series X / S). Mais surtout sur les « anciennes » consoles, ce n’est pas un plaisir d’explorer Night City.

Cyberpunk n’est pas agréable sur PS4 et Xbox One

Les consoles de dernière génération telles que PS4 et Xbox One (S) offrent non seulement des performances nettement moins bonnes avec près de 20 ips que sur PC ainsi que sur PS4 et Xbox Series X / S, le jeu a également l’air bien pire. Le monde est presque orphelin car il n’y a que quelques PNJ qui se promènentqui peut aussi apparaître soudainement de nulle part devant vous. C’est même le cas des voitures. Ça peut être tout d’un coup une voiture sort de nulle part.

© Projet CD

Les textures se chargent très lentement. Cela signifie que vous voyez d’abord les textures délavées sur les objets avant qu’elles ne soient visiblement et lentement remplacées par des textures de plus haute résolution.

En revanche, « Cyberpunk 2077 » est bien mieux jouable sur PS4 Pro et Xbox One X. Cela ne se rapproche pas des performances d’un bon PC de milieu de gamme ou de la PS5 et de la Xbox Series X / S, mais les problèmes ne sont pas aussi représentés que sur les versions plus petites des consoles.

CD Projekt Red a déjà annoncé qu’il continuerait à travailler sur l’Action-RPG et à publier de nouveaux correctifs qui améliorent les performances et résolvent les bogues. La mise à jour 1.04 est prévue pour aujourd’hui 11 décembre et devrait apparaître pour toutes les plates-formes.

Si vous voulez jouer à « Cyberpunk 2077 » sur PS4 et Xbox One, vous devriez peut-être attendre quelques correctifs supplémentaires. Car actuellement ce n’est pas un grand plaisir de jouer au RPG d’action sur ces plateformes.

